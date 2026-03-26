Đề xuất phụ thu nhiên liệu, vé máy bay nội địa có thể tới 4,68 triệu đồng

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ 1/4 đến 30/6, mức cao nhất 680.000 đồng/vé, trong bối cảnh giá Jet A1 tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong 3 tháng. Phụ thu được tính theo chi phí nhiên liệu thực tế và nằm ngoài mức giá trần hiện hành.

Theo cơ quan này, giá nhiên liệu Jet A1 bình quân tháng 3 ở mức 190 - 200 USD/thùng và đã lên 234,3 USD/thùng vào ngày 24/3. Mức phụ thu vật lý cũng tăng lên trên 30 USD/thùng.

Với đường bay 500 - 850 km, tương đương chặng Hà Nội - Đà Nẵng, phụ thu dự kiến 297.000 đồng/vé khi giá Jet A1 ở mức 220 USD/thùng, nâng giá vé tối đa từ 2,89 triệu đồng lên 3,16 triệu đồng. Nếu giá nhiên liệu từ 250 USD/thùng trở lên, phụ thu tăng lên 365.000 đồng, giá vé tối đa khoảng 3,255 triệu đồng.

Với chặng 1.000 - 1.280 km như Hà Nội - TP HCM, phụ thu là 450.000 đồng/vé ở mức giá 220 USD/thùng và 553.000 đồng nếu trên 250 USD/thùng. Giá vé trần 3,4 triệu đồng có thể tăng lên gần 4 triệu đồng.

Chặng trên 1.280 km như Hà Nội - Phú Quốc có mức phụ thu 553.000 - 680.000 đồng/vé. Giá vé tối đa từ 4 triệu đồng có thể tăng lên 4,55 - 4,68 triệu đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết mức phụ thu đề xuất thấp hơn một số đường bay quốc tế tương đương. Ví dụ, chặng Nhật Bản - Hàn Quốc khoảng 2 giờ bay có phụ thu 55 USD khi giá nhiên liệu 180 USD/thùng, chênh lệch 40 USD so với mức 90 USD/thùng, tương đương khoảng 1,1 triệu đồng.

Áp lực nhiên liệu tăng cao khiến từ tháng 4, các hãng hàng không trong nước dự kiến cắt giảm một số đường bay và tải cung ứng, ưu tiên duy trì các trục chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TP HCM và các đường bay phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Một số hãng đã giảm tần suất hoặc dừng khai thác các đường bay nội địa có hệ số sử dụng ghế thấp, chủ yếu vào khung giờ đêm, thấp điểm hoặc các đường bay ngách. Trên các đường bay quốc tế, nhiều hãng cũng đã lên kế hoạch phụ thu nhiên liệu.

Theo khảo sát gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, hơn 60% hãng đã hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé từ giữa tháng 3 để bù đắp chi phí.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế phụ thu linh hoạt theo giá Jet A1; gia hạn thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít và giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu bay để giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Đoàn Loan