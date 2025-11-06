Đề xuất phạt đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư chây ì làm sổ hồng cho cư dân

Bộ Xây dựng đề xuất mức phạt cao nhất 500 triệu đến 1 tỷ đồng với chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân, tăng khoảng 1,5 lần so với hiện hành.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó một số lĩnh vực đã được nâng mức chế tài xử lý.

Theo đó, dự thảo bổ sung mức phạt hành chính liên quan việc cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. Mức phạt tăng nặng theo thời gian chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ đề nghị làm sổ hồng cho người mua, thuê và quy mô dự án.

Cụ thể, chủ đầu tư có thể bị phạt cao nhất từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng khi chậm nộp hồ sơ làm sổ hồng từ 12 tháng trở lên, dự án quy mô trên 200 căn hộ, nhà riêng lẻ. Họ bị phạt 160-500 triệu đồng nếu chậm nộp hồ sơ dưới 12 tháng; mức phạt 30-60 triệu đồng khi thời gian chậm nộp sau 50 ngày đến 6 tháng.

Thời điểm tính phạt với chủ đầu tư từ ngày họ bàn giao nhà ở hoặc người thuê mua đã thanh toán đủ tiền, đến khi lập biên bản vi phạm hành chính. Sau khi nộp phạt, chủ đầu tư buộc phải nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ theo quy định.

So với quy định hiện hành, mức phạt khi chủ đầu tư chậm làm sổ hồng dự kiến tăng khoảng 1,5 lần.

Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt chủ đầu tư chậm làm sổ hồng cho cư dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngoài ra, trường hợp chủ đầu tư huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh (bán "lúa non") dự kiến bị phạt cao nhất từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Chủ đầu tư vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 3 đến 6 tháng, đồng thời phải hoàn trả số tiền đã thu cho khách hàng nếu được yêu cầu.

Trường hợp không công khai thông tin thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, dự án bất động sản sẽ bị áp dụng mức phạt 600-800 triệu đồng. Chủ đầu tư công khai thiếu, không chính xác về dự án bất động sản trước khi bán cũng bị phạt tiền 300-400 triệu đồng.

Đề xuất của Bộ Xây dựng đưa ra trong bối cảnh tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân diễn ra phổ biến tại nhiều đô thị lớn. Trong đó, có nguyên nhân đến từ việc chủ đầu tư chậm hoặc không làm thủ tục đề nghị cấp sổ cho cư dân hoặc huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Theo nhiều chuyên gia, đề xuất nếu được thông qua sẽ giúp bảo đảm quyền tài sản của cư dân, tăng niềm tin với thị trường, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh.

Ngọc Diễm