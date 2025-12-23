Đề xuất người 60 tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng

Cử tri Lâm Đồng đề xuất Chính phủ xem xét cho người từ đủ 60 tuổi trở lên được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng.

Cử tri Lâm Đồng trước kỳ họp 10 Quốc hội khóa 15 gửi kiến nghị đến Bộ Y tế, đề nghị đưa người đủ 60 tuổi vào diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo cử tri, luật quy định người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên nên đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho người đủ tuổi này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức 500.000 đồng mỗi tháng.

Trợ cấp hưu trí xã hội là tầng an sinh mới đưa vào Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. So với trước đó, độ tuổi thụ hưởng đã giảm từ 80 xuống 75. Với nhóm hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi. Khoảng 1,6 triệu người già cả nước thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí khoảng 9.600 tỷ đồng mỗi năm.

Chính phủ cho phép tỉnh thành cân đối ngân sách để hỗ trợ cao hơn mức sàn 500.000 đồng. Các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng chi 700.000 đồng; Hà Nội, TP HCM mức 650.000 đồng mỗi người một tháng. Định kỳ ba năm một lần, Chính phủ sẽ rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội chung. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, tùy điều kiện kinh tế xã hội, cân đối ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội.

Người cao tuổi Hà Nội đi dạo bên Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã nhiều lần hạ độ tuổi nhận và nâng mức trợ cấp xã hội với người cao tuổi. Cụ thể, từ năm 2002 đến nay, tuổi nhận trợ cấp xã hội hạ từ 90 xuống còn 75. Việc hạ độ tuổi và mở rộng diện hưởng với người cao tuổi trong bối cảnh ngân sách nhiều khó khăn thể hiện sự quan tâm an sinh xã hội. Bộ ghi nhận kiến nghị và phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách với người cao tuổi.

Cuối năm 2024, cả nước có hơn 16,1 triệu người cao tuổi, trong số này 2,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 2,06 triệu người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 10.000 người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Chính sách an sinh cho người già hết tuổi lao động có tầng lương hưu cơ bản dành cho người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện đủ năm đóng BHXH, nghỉ hưu đúng tuổi, chi trả từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Tầng trợ cấp hàng tháng dành cho người không đủ điều kiện hưởng lương hưu, dưới 75 tuổi, từ chính khoản đã đóng góp vào Quỹ. Tầng trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người trên 75 tuổi hưởng từ ngân sách nhà nước.

Hồng Chiêu