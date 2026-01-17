Đề xuất luật hóa Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày nghỉ lễ

Cục Việc làm đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thành ngày nghỉ lễ khi sửa Bộ luật Lao động, người lao động sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương.

Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã có công văn gửi Vụ Pháp chế đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ khi sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới. Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị thống nhất chọn 24/11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Chính sách nhằm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo đúng trình tự xây dựng pháp luật, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội quyết định.

Ngày 24/11 hàng năm được Bộ Chính trị thống nhất là ngày Văn hóa Việt Nam. Đồ họa: Tạ Lư

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết khảo sát trực tuyến của Công đoàn Việt Nam trên hơn 84.000 ý kiến cho kết quả 99,4% đồng tình theo các cấp độ khác nhau, 0,6% còn lại ý kiến khác. Phần lớn lao động phấn khởi, mong sớm thể chế hóa khi sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới để được thụ hưởng thêm ngày nghỉ.

Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Hồng Chiêu