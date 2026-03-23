Đề xuất làm tổ hợp nhiệt điện than - nhôm 5 tỷ USD ở Vĩnh Hảo

Lâm ĐồngDự án Tổ hợp nhiệt điện than - điện phân nhôm với tổng vốn khoảng 5 tỷ USD đang được tỉnh Lâm Đồng xem xét đầu tư tại xã Vĩnh Hảo, trên diện tích hơn 600 ha.

Thông tin được nêu tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành và nhà đầu tư, ngày 23/3. Dự án do liên danh Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành đề xuất, gồm hai hợp phần chính là nhà máy nhiệt điện than và nhà máy điện phân nhôm.

Trong đó, nhà máy nhiệt điện than dự kiến xây dựng 3 tổ máy với tổng công suất 2.000 MW, chủ yếu phục vụ dây chuyền điện phân nhôm. Nhà máy điện phân nhôm có quy mô 2 dây chuyền, tổng công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm và có thể mở rộng trong tương lai. Dự án còn bao gồm cảng chuyên dùng, kho chứa nguyên liệu và khu sản xuất sau nhôm.

Khu vực dự kiến xây dựng Tổ hợp Nhiệt điện than - Điện phân nhôm tại xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khải Nguyên

Sau khảo sát tại huyện Tuy Phong (cũ), nhà đầu tư đề xuất đặt dự án tại khu đồng muối của Công ty CP Muối Vĩnh Hảo, diện tích khoảng 603 ha, chưa tính phần mặt nước.

Theo doanh nghiệp, khu vực này thuận lợi về hạ tầng khi gần quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cảng biển Vĩnh Tân; đồng thời không chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp hay khu dự trữ khoáng sản quốc gia.

Về nguyên liệu, dự án cần khoảng 2,3-2,4 triệu tấn alumin mỗi năm. Tỉnh Lâm Đồng được đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu trong trung và dài hạn, với quy hoạch tổng công suất alumin dự kiến hơn 8,7 triệu tấn mỗi năm sau 2030.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết dự án còn nhiều vấn đề cần xem xét thận trọng. Khu đất đề xuất hiện chồng lấn với diện tích đã cấp cho Công ty CP Muối Vĩnh Hảo và một phần đang được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khảo sát cho dự án tương tự.

Bên cạnh đó, dự án thuộc loại hình có nguy cơ tác động lớn đến môi trường, nằm gần khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản và khu phục hồi sinh thái Phước Thể thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Vì vậy, cần đánh giá tác động môi trường đầy đủ, xây dựng phương án di dời dân cư và hạn chế ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Ngoài ra, theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhiệt điện than không được khuyến khích phát triển mới. Do đó, đề xuất nhà máy nhiệt điện than tự dùng công suất 2.000 MW hiện chưa phù hợp định hướng chung.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho rằng đây là dự án quy mô lớn, tác động nhiều mặt đến kinh tế - xã hội, nên cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo phù hợp quy hoạch và phát triển bền vững.

Thời gian tới, các sở ngành sẽ tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư làm rõ các vướng mắc, đặc biệt về quy hoạch sử dụng đất, chồng lấn dự án và tác động môi trường.

Khải Nguyên