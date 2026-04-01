Đề xuất kết nối loạt cầu qua kênh Nhiêu Lộc với hai đường Trường Sa - Hoàng Sa

Đây là một trong những giải pháp nêu trong dự thảo kế hoạch xử lý ùn tắc giao thông TP HCM năm 2026 được Sở Xây dựng gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến.

Đường Trường Sa và Hoàng Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè qua trung tâm thành phố, mỗi tuyến dài gần 10 km với nhiều cầu bắc ngang. Hiện một số cầu như Thị Nghè, Kiệu, Điện Biên Phủ, Công Lý đã có đường lên xuống, song nhiều cầu khác vẫn chỉ băng ngang, chưa kết nối trực tiếp hai tuyến ven kênh.

Hai đường Trường Sa và Hoàng Sa cặp theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo dự thảo, các cầu Hoàng Hoa Thám, Bông, Bùi Hữu Nghĩa... sẽ được nghiên cứu bổ sung nhánh dẫn xuống đường ven kênh. Thành phố cũng tính phương án nối thông toàn tuyến Trường Sa – Hoàng Sa tại các đoạn còn gián đoạn, như từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh.

Giải pháp trên không chỉ thuận tiện đi lại cho người dân mà còn hỗ trợ phân luồng, giảm áp lực cho các điểm thường ùn tắc như vòng xoay Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ngoài khu vực trên, Sở Xây dựng đề xuất nâng cấp một số đường chui dưới dạ cầu để tổ chức điểm quay đầu xe kết hợp phân luồng. Một vị trí dự kiến thực hiện là đường chui dạ cầu Khánh Hội gần bến Bạch Đằng, nơi sẽ nâng tĩnh không để xe buýt lưu thông thuận lợi hơn.

Ngành giao thông cũng tính xây thêm các cầu vượt lắp ghép cho xe máy rẽ trái, quay đầu tại một số nút giao có lưu lượng ôtô lớn trên các trục Đỗ Mười, Lê Quang Đạo (quốc lộ 1, 22), nhằm tăng an toàn và giảm ùn tắc.

Bên cạnh các giải pháp công trình, thành phố dự kiến lắp hệ thống báo hiệu tại cửa ngõ và các trục chính để cảnh báo sớm ùn tắc, giúp tài xế chủ động chọn lộ trình. Các biện pháp mềm như phân luồng linh hoạt, điều tiết từ xa, hạn chế xe theo khung giờ ở một số khu vực cũng sẽ được triển khai, cùng với việc tăng cường tổ phản ứng nhanh xử lý sự cố.

Song song cải tạo hạ tầng hiện hữu, năm 2026 TP HCM sẽ đẩy nhanh các công trình trọng điểm như nút giao An Phú, mở rộng đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời xúc tiến các dự án metro và mở rộng cửa ngõ.

Đến cuối năm 2025, TP HCM còn 22 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó nhiều nơi kéo dài nhiều năm như đường Nguyễn Tất Thành, ngã tư Bốn Xã, nút giao An Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng. Khu vực trung tâm thường ùn ứ vào giờ cao điểm là trục Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm.