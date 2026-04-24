Đề xuất hỗ trợ tiền nhà, xe cho y bác sĩ làm việc tại bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ "chi phí thu hút" bình quân 15,6 triệu đồng, tiền thuê nhà 2,5 triệu đồng/tháng cho y bác sĩ làm việc tại cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Mức hỗ trợ này được Bộ Y tế nêu trong dự thảo Nghị quyết về ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (Ninh Bình). Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 2/5, dự kiến trình Chính phủ thông qua vào tháng 5.

Bộ Y tế đánh giá trong giai đoạn đầu vận hành hai bệnh viện ở cơ sở 2, lượng người bệnh chưa ổn định, nguồn thu chưa đủ chi trả thu nhập thường xuyên. Việc chi khoản thu hút nhân lực là cần thiết để người lao động yên tâm công tác khi phải làm việc xa nhà, đi lại nhiều, chi phí sinh hoạt còn khó khăn. Do đó, Bộ đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng cho nhân viên, người lao động tại hai bệnh viện cơ sở 2 trong ba năm (2026-2028).

Theo đề xuất, mức chi phí thu hút bình quân mỗi tháng cho y, bác sĩ về cơ sở 2 làm việc là 15,6 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ điều dưỡng là 12,2 triệu đồng, còn các vị trí khác như hành chính, hộ lý nhận 11,6 triệu. Các mức đề xuất này dựa trên trình độ đại học, vị trí việc làm, bằng mức lương và các khoản phụ cấp theo lương, trích nộp bảo hiểm trung bình theo mức lương hiện được hưởng của cơ sở 1 cho mỗi người lao động.

Bên cạnh đó, người lao động tại hai bệnh viện cơ sở 2 được hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/tháng. Còn chi phí vận chuyển, đi lại giữa Hà Nội - Ninh Bình, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 3,6 triệu đồng/ngày.

"Khoản hỗ trợ này vừa bảo đảm công bằng giữa hai cơ sở, vừa giúp bệnh viện duy trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành và nhiệm vụ được giao", theo Bộ Y tế.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình. Ảnh: Mai Thanh

Lý giải về đề xuất này, Bộ Y tế cho biết giai đoạn đầu vận hành hai bệnh viện cơ sở 2, số lượng người lao động thường trực và lưu trú dài ngày lớn trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, ngân sách nhà nước cần hỗ trợ chi phí nhà ở để bảo đảm đời sống và ổn định nhân lực, nhất là đối với lực lượng luân chuyển làm việc theo hình thức đi về cuối tuần. Bộ Y tế cũng đánh giá với khoảng cách xa, nhu cầu đi lại thường xuyên giữa hai cơ sở phát sinh chi phí lớn vượt khả năng tự chi trả của người lao động, do đó cần có cơ chế hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Bệnh viện cơ sở 2 cũng được đề xuất xếp hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 1. Lý do, nếu không được xếp cấp và hạng tương đương sẽ dẫn đến việc cơ sở 2 chỉ là cơ sở cấp cơ bản và tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế (BHYT). Tình huống này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận - là nơi tiếp nhận khám, chữa bệnh ban đầu đối với loại hình BHYT.

Ngoài ra, cơ sở 2 không tương đương về hạng với cơ sở 1 sẽ dẫn đến chênh lệch về phụ cấp đối với lãnh đạo khoa phòng đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của người lao động do bị coi là đang làm việc cơ sở có hạng thấp hơn.

Bộ Y tế cũng đề xuất được chuyển người bệnh trực tiếp giữa cơ sở 1 và cơ sở 2, xác định đúng trình tự chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Hai cơ sở 1 và 2 không phải ký hợp đồng với nhau khi chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng hay chuyển giao kỹ thuật. Thông thường hai đơn vị y tế độc lập phối hợp chuyển bệnh cần ký hợp đồng hợp tác với nhau.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khởi công năm 2015 với quy mô 1.000 giường mỗi nơi. Đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện này vào hoạt động được xem là giải pháp chiến lược nhằm giảm tải cho bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Thanh Hóa và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cả hai công trình tạm dừng thi công từ năm 2021 khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ từng kết luận dự án có nhiều vi phạm về đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại hai dự án này.

Hôm 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và đưa hai bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 vào hoạt động trong quý II/2026.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ xác nhận đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị nhân lực và thiết bị. Hơn 600 nhân viên y tế từ Hà Nội đã đăng ký luân chuyển, kết hợp cùng đội ngũ tuyển mới để vận hành 325 giường bệnh và hai phòng mổ cấp cứu.

Còn lãnh đạo bệnh viện Việt Đức xác định việc xây dựng cơ sở 2 không đơn thuần là mở rộng diện tích mà nhằm hoàn thiện 4 trụ cột là hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành. Bệnh viện đề xuất khởi động 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh. Khi hệ thống hoạt động ổn định, đơn vị sẽ mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế.

Lê Nga