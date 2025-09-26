Đề xuất giảm thời gian chờ kiểm tra kiến thức để lấy điểm bằng lái xe

Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam đề xuất cho phép lái xe chờ kiểm tra kiến thức pháp luật trong 3 tháng để lấy lại điểm bằng lái, thay vì 6 tháng như quy định hiện hành.

Theo Điều 58, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép không được điều khiển phương tiện theo giấy phép đó. Sau ít nhất 6 tháng từ ngày bị trừ hết điểm, người lái được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có kết quả thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Ông Đặng Văn Chung, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng lái xe phải chờ 6 tháng mới được kiểm tra kiến thức pháp luật là bất cập. Trong thời gian này, họ không được hành nghề, bị tước quyền lao động, gây khó khăn đến cuộc sống của cả gia đình.

Thực tế tại một số doanh nghiệp, lái xe khi bị trừ hết điểm đã phải chuyển sang làm công việc khác để tồn tại và sau đó ít người quay lại hành nghề, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp vận tải. "Chúng tôi đề xuất cho phép lái xe chỉ sau 1-3 tháng được kiểm tra kiến thức pháp luật để được tiếp tục làm việc, giảm ảnh hưởng đến doanh nghiệp vận tải", ông Chung nói.

Tăng tuổi làm việc cho lái xe khách

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định tuổi làm việc tối đa của người lái xe là 57 đối với nam và 55 đối với nữ.

Lãnh đạo Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng hầu hết đơn vị kinh doanh vận tải đang thiếu hụt 10-50% lái xe, đặc biệt là lái xe khách trên 29 chỗ và lái xe đầu kéo. Hầu hết người lái xe ở tuổi 57 đối với nam và 55 tuổi đối với nữ có kinh nghiệm tốt để lái xe an toàn. Nếu chỉ được lái xe đến độ tuổi đó thì đơn vị vận tải không biết phải bố trí những người này làm gì để chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn lái xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước đang cho phép lái xe kinh doanh vận tải được tiếp tục hành nghề đến trên 65 tuổi nếu còn đủ sức khỏe.

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị cho phép lái xe khách trên 29 chỗ, xe giường nằm được thực hiện theo quy định độ tuổi của Bộ luật Lao động, tức là 62 đối với nam và 57 đối với nữ. Để tăng cường quản lý sức khỏe của lái xe khi đã trên 60 tuổi, Hiệp hội đề nghị Bộ Y tế quy định chu kỳ khám sức khỏe định kỳ phù hợp.

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp vận tải thiếu lái xe nên phát sinh nhu cầu của nhiều muốn chuyển hạng giấy phép từ D1, D2 và D sang CE (lái xe kéo rơ-moóc), Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cũng đề xuất Ban soạn thảo xem xét bổ sung vào Điều 60 cho phép người có giấy phép lái xe hạng D1, D2 và D được học và thi chuyển sang hạng CE.

Theo đại diện Hiệp hội, việc bổ sung các hạng này không vi phạm quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông và theo logic thì người có bằng lái hạng D1, D2 và D được lái các hạng xe từ hạng C trở xuống.

Từ 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực, một số quy định bộc lộ bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp và cá nhân. Bộ Công an được giao chủ trì dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật, trong đó có Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Đoàn Loan