Đề xuất giảm 15-20% giá dịch vụ hàng không

Nội dung được nêu trong công văn Cục Hàng không gửi Bộ Xây dựng, dự kiến áp dụng đến hết 30/6 nếu được thông qua. Theo đề xuất, toàn bộ chuyến bay nội địa sẽ được giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay và 20% phí cất, hạ cánh tại các sân bay trên cả nước. Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo tính toán, nếu triển khai trong ba tháng, doanh thu của các đơn vị khai thác hạ tầng sẽ giảm. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) dự kiến giảm khoảng 30 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giảm 45,6 tỷ đồng; các đơn vị SAC và VDO (thuộc Tập đoàn Sun Group) giảm khoảng 2,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, Cục Hàng không cho rằng mức ảnh hưởng không lớn. Dẫn số liệu của ACV giai đoạn 2023-2025, cơ quan này cho biết chi phí chiếm khoảng 52% doanh thu, phần chênh lệch thu - chi mỗi năm vẫn nộp ngân sách bình quân khoảng 1.353 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị nói trên đang được giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không. Do đó, việc giảm giá dịch vụ lần này được đánh giá không ảnh hưởng đáng kể đến cân đối tài chính của hoạt động khai thác hạ tầng do Nhà nước quản lý.

Song song, Cục Hàng không đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản trong 3 tháng. Khoản phụ thu sẽ tính theo chi phí nhiên liệu thực tế và nằm ngoài khung giá trần hiện hành.

Theo cơ quan này, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 biến động mạnh, duy trì ở mức cao tại châu Á và gây áp lực lớn lên các hãng bay. Vì vậy, cơ chế phụ thu được xem là giải pháp tạm thời, linh hoạt để ứng phó với biến động chi phí.