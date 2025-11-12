Đề xuất dự án điện khí LNG được mua bao tiêu 75% trong 15 năm

Chính phủ đề xuất dự án điện khí LNG nhập khẩu được tăng tỷ lệ bao tiêu lên ít nhất 75% sản lượng hàng năm, tối đa 15 năm.

Nội dung nêu tại tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ, phát triển năng lượng tái tạo quốc gia 2026-2030.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất các dự án nhiệt điện khí sử dụng LNG nhập khẩu vẫn được bao tiêu sản phẩm, tức cam kết sản lượng huy động điện. Tỷ lệ này dựa trên thỏa thuận của bên bán (nhà máy điện khí LNG) và mua điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), nhưng không thấp hơn 75% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm của dự án. Việc bao tiêu được áp dụng trong thời hạn trả nợ gốc và lãi vay, tối đa 15 năm từ ngày phát điện.

Như vậy, tỷ lệ lượng điện cam kết bao tiêu với các dự án điện khí LNG tăng 10%, và thời gian thực hiện thêm 5 năm so với quy định hiện hành tại Nghị định 100.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến 2030, nguồn điện khí phải đầu tư mới tối đa gần 37.500 MW, trong đó 60% là khí hóa lỏng LNG (22.524 MW). Mức này tăng khoảng 7.000 MW so với trước điều chỉnh quy hoạch. Chính phủ nhìn nhận các dự án nhiệt điện khí LNG nhập khẩu là nguồn điện nền quan trọng, giúp bảo đảm cung cấp điện ổn định và hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong quá trình phát triển nguồn năng lượng này, nhà điều hành ghi nhận nhiều kiến nghị của các chủ đầu tư về tăng tỷ lệ sản lượng bao tiêu lên cao hơn mức 65% hiện tại và thời gian kéo dài trong 20-25 năm, thay vì chỉ 10 năm như hiện hành.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho rằng cần thiết rà soát, đề xuất Quốc hội xem xét ban hành cơ chế đặc thù, đột phá hơn về sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn để tháo gỡ cho các dự án. Song, việc này cũng cần xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng.

Thực tế, tỷ lệ cam kết bao tiêu sản lượng nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định để chủ đầu tư trả nợ vay dự án. Các bên cung ứng và vận chuyển khí cũng thường yêu cầu tỷ lệ này để tính toán ổn định về lượng và giá nhiên liệu trong dài hạn. Tại một báo cáo vào 2024, EVN cho biết chủ đầu tư các dự án năng lượng này đề nghị thống nhất tỷ lệ sản lượng bao tiêu ở mức 72-90% trong toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ bao tiêu cao có thể sẽ gây rủi ro tăng giá điện. Bởi, giá thành sản xuất mỗi kWh điện khí LNG thường cao các nguồn điện khác, do sử dụng nhiên liệu nhập khẩu.

Phương Dung