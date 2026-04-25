Đề xuất đổi đất bến xe Miền Đông làm dự án giảm kẹt xe Hàng Xanh – Bình Triệu

Tại nút Hàng Xanh, dự án dự kiến xây giao lộ khác mức, nhiều tầng nhằm giảm xung đột giao thông. Đồng thời, cầu Bình Triệu 3 vượt sông Sài Gòn cũng được đề xuất xây dựng, đồng bộ với kế hoạch mở rộng quốc lộ 13.

Ngoài hạ tầng giao thông, dự án bao gồm khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, cùng các công trình công cộng, thương mại và dịch vụ.

Tổng mức đầu tư ước hơn 10.200 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp thu xếp phần lớn, ngân sách tham gia chi phí giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà đầu tư đề xuất được thanh toán bằng quỹ đất bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ). Một phần khu đất dùng làm tái định cư và công trình công cộng, phần còn lại để khai thác hoàn vốn.

Ùn tắc trên đường Xô Viết Nghệ Tính đoạn gần ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP HCM đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Một số cơ quan thống nhất về sự cần thiết của dự án, song do phạm vi có chồng lấn với các dự án khác đang nghiên cứu, Sở Tài chính kiến nghị tạm dừng để rà soát, đảm bảo triển khai đồng bộ.

Khu Hàng Xanh – Bình Triệu là cửa ngõ phía Đông TP HCM, nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải. Các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và quốc lộ 13 thường xuyên ùn tắc, đặc biệt giờ cao điểm. Việc bến xe Miền Đông cũ rộng khoảng 6,7 ha vẫn khai thác một số tuyến ngắn cũng góp phần làm áp lực giao thông gia tăng.

Các tuyến đường chính ở khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trước đó, CII cũng đề xuất phát triển khu đô thị theo mô hình TOD tại khu vực này với quy mô vốn khoảng 18,5 tỷ USD, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng giao thông.