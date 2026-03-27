Đề xuất doanh nghiệp có sai phạm hình sự phải công khai thông tin tại trụ sở

Bộ Công an đề xuất các pháp nhân thương mại có sai phạm hình sự phải niêm yết quyết định thi hành án tại trụ sở; công khai trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp để đối tác biết.

Dự thảo Nghị định quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại đang được Bộ Công an lấy ý kiến từ ngày 23/3 đến 2/4. Cơ quan soạn thảo đánh giá thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là vấn đề mới, chưa được kiểm nghiệm trong thực tế. Trong khi đó, quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại trong Luật Thi hành án hình sự vẫn chưa chi tiết, đồng bộ.

Với 6 chương và 63 điều, dự thảo thiết lập những cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tác động trực tiếp đến uy tín của doanh nghiệp, trong đó có quy định về công khai thông tin.

Tòa nhà Vạn Thịnh Phát trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM, trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Đình Văn

Theo dự thảo, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định thi hành án, doanh nghiệp phải đăng tải thông tin này trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm và niêm yết công khai tại trụ sở chính cũng như các địa điểm kinh doanh.

Cùng với đó, các cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan quản lý nhà nước liên quan phải đăng tải quyết định trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ thực hiện công bố thông tin này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để các đối tác, khách hàng và cộng đồng xã hội đều có thể tiếp cận.

Việc niêm yết và công bố phải được duy trì liên tục trong suốt thời gian thi hành án, và ngay cả khi đã hoàn thành, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt vẫn phải được công khai tối thiểu thêm 30 ngày. Việc không chấp hành có thể dẫn tới các án phạt hành chính tiếp theo.

Ngăn chặn chia, tách doanh nghiệp để trốn nghĩa vụ thi hành án

Nhằm ngăn chặn việc trốn tránh trách nhiệm thi hành án thông qua các hoạt động chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, Dự thảo dành 4 điều để quy định về việc chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong các trường hợp này. Điều này đảm bảo các bản án hình sự không bị đình trệ hay xóa bỏ thông qua các thủ tục thay đổi pháp nhân.

Khi pháp nhân thương mại được chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, nghĩa vụ thi hành án sẽ được chuyển giao cho các pháp nhân mới. Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp không làm thay đổi nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, doanh nghiệp phải báo cáo kế hoạch tổ chức lại và việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho cơ quan chức năng trước khi thực hiện.

Nếu hợp nhất hoặc sáp nhập, doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới thành lập có trách nhiệm kế thừa trọn vẹn mọi nghĩa vụ thi hành án còn lại của pháp nhân cũ.

Dự thảo cũng đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp khi quy định thời gian đã chấp hành án trước khi tổ chức lại sẽ được tính gộp vào tổng thời gian chấp hành án của pháp nhân mới.

Đặc biệt, dự thảo thiết lập một "chốt chặn" quan trọng đối với các biện pháp cưỡng chế tài sản doanh nghiệp. Cụ thể, nếu doanh nghiệp đang chấp hành một quyết định cưỡng chế (như phong tỏa tài khoản hay kê biên tài sản) mà thực hiện sáp nhập, chia tách thì doanh nghiệp mới sẽ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế đó.

Điều này loại bỏ kẽ hở pháp lý mà doanh nghiệp có thể lợi dụng để giải tỏa tài sản đang bị kê biên thông qua việc thay đổi pháp nhân.

Đây là quy định khiến pháp nhân thương mại không thể dùng các thủ thuật chia, tách hay sáp nhập để "xóa nợ" hình sự; sẽ buộc các doanh nghiệp khi thực hiện mua bán, sáp nhập hoặc tái cấu trúc phải tính toán kỹ lưỡng trách nhiệm hình sự như một phần không thể tách rời của nghĩa vụ doanh nghiệp.

Thực tế xét xử cho thấy việc một pháp nhân thương mại (doanh nghiệp) bị truy tố hình sự khá hy hữu. Trường hợp nổi tiếng nhất có thể kể đến là vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, được TAND Bà Rịa- Vũng Tàu xử hồi tháng 3/2023. Vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam có hành vi làm nhái 9.000 thùng bia có kiểu dáng xâm phạm nhãn hiệu Bia Saigon của Sabeco. Công ty do đó đã bị phạt 3 tỷ đồng.

Hải Thư