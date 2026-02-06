Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Ninh Bình

Cử tri Ninh Bình kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua phường Trường Thi, dịch chuyển khoảng 300 m về phía Tây nhằm hạn chế tác động đến di tích, cơ sở tôn giáo.

Cử tri tỉnh Ninh Bình vừa gửi kiến nghị đến Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc xem xét điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua phường Trường Thi. Theo đề xuất, hướng tuyến được dịch chuyển khoảng 300 m về phía Tây so với phương án thiết kế ban đầu.

Theo phản ánh của cử tri, phương án điều chỉnh không ảnh hưởng đến đất tôn giáo của nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên, đình và chùa thôn Trình Xuyên Thượng, đồng thời chỉ tác động đến khoảng 120 hộ dân trên địa bàn phường Trường Thi.

Hường tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt, nay chuyển giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Song song với đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã triển khai các công việc chuẩn bị như lựa chọn tư vấn quản lý dự án, rà phá bom mìn, vật nổ và đánh giá tác động môi trường.

Theo Nghị quyết số 265/2025, Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thành các dự án độc lập. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; các địa phương chịu trách nhiệm lập, quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án Thăng Long đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp thu ý kiến cử tri, sau khi lựa chọn được tư vấn, Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nghiên cứu kỹ địa hình, phương án hướng tuyến nhằm tối ưu thiết kế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, khu di tích lịch sử, tâm linh, đồng thời bảo đảm kết nối giao thông và hiệu quả khai thác tổng thể dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng chiều dài 1.541 km, từ Hà Nội đến TP HCM. Tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa; chủ yếu vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng về quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, thực hiện theo hình thức đầu tư công, thời gian triển khai dự kiến từ năm 2025 đến năm 2035.

Anh Duy