Đề xuất di dời Đại học Dược Hà Nội để làm bảo tàng

Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đề xuất di dời Trường đại học Dược Hà Nội khỏi cơ sở 19 Lê Thánh Tông để xây dựng khu bảo tàng.

Ngày 26/3, UBND thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo cơ quan soạn thảo, phương án quy hoạch không gian "Đại học Tổng hợp Hà Nội" tại 19 Lê Thánh Tông sẽ được chuyển thành khu bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, trên cơ sở di dời Trường đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị đào tạo liên quan.

Khu bảo tàng này dự kiến kết nối với hệ thống các bảo tàng hiện hữu như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, tạo thành một cụm không gian văn hóa - lịch sử tại khu vực trung tâm.

Một góc khuôn viên ĐH Tổng hợp tại 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

UBND thành phố cho biết tính đến ngày 24/3, đồ án đã tiếp nhận ý kiến của 5 bộ, 4 tỉnh, 10 sở ngành, 74 đơn vị hành chính cấp xã, cùng nhiều tổ chức, chuyên gia và hơn 8.300 phiếu góp ý từ người dân.

Trong quá trình lấy ý kiến, nhiều trí thức và sinh viên đề nghị giữ lại chức năng đào tạo tại Trường đại học Dược Hà Nội, cho rằng việc chuyển đổi hoàn toàn sang bảo tàng có thể làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của không gian di sản.

Trường đại học Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Y tế, có tiền thân từ Khoa Dược của Trường Y Dược khoa Đông Dương. Trường được thành lập độc lập từ năm 1961 và hiện vẫn giữ được kiến trúc đặc trưng từ đầu thế kỷ 20, được xem là một trong những công trình có giá trị lịch sử tại Hà Nội.

Đề nghị bảo tồn làng nghề truyền thống ngoài đê sông Hồng

Cùng với nội dung trên, tờ trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến về định hướng phát triển không gian trục sông Hồng. Phần lớn ý kiến đề nghị xây dựng trục đại lộ bám theo mép sông, kết hợp chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu thay vì giải tỏa quy mô lớn.

Người dân bày tỏ lo ngại phương án thu hồi khoảng 2.100 ha đất có thể gây xáo trộn đời sống và sinh kế, đặc biệt tại các khu vực như phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề, Hải Bối, Bắc Cầu. Nhiều ý kiến đề nghị công nhận tính pháp lý của các công trình hiện hữu và ưu tiên cải tạo tại chỗ.

Phối cảnh tổng thể trục sông Hồng trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Cử tri cũng đề xuất giữ gìn các làng nghề truyền thống ven sông như quất Tứ Liên, đào Nhật Tân, cùng các di tích lịch sử, đảm bảo cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo tồn giá trị văn hóa theo định hướng "làng trong phố".

Trước đó, cuối năm 2025, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, tổng vốn dự kiến 855.000 tỷ đồng. Dự án gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và khu vực tái thiết đô thị hai bên sông.

Theo kế hoạch, ngày 28/3, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Võ Hải