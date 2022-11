Đề xuất chuyển Công ty Pouyuen ra khỏi TP HCM

Bình Tân đề xuất nghiên cứu chuyển Pouyuen - doanh nghiệp nhiều lao động nhất TP HCM với 56.000 công nhân sang địa phương khác để phát triển các ngành công nghệ.

Kiến nghị được Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 25/11.

Công ty Pouyuen Việt Nam chuyên sản xuất da giày cho các nhãn hàng lớn. Ngoài công nhân ở thành phố, doanh nghiệp này có khoảng 16.000 người ở các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, đi xe đưa đón đến nhà máy. Địa bàn đông nhất là Long An với 10.000 người.

Công ty PouYuen rộng gần 16 ha, là nhà máy đông công nhân nhất TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Nhựt, căn cứ để quận đưa ra đề xuất trên là năm 2020, TP HCM và Long An dự kiến xây dựng dự án khu công nghệ môi trường xanh 1.700 ha ở huyện Thủ Thừa (Long An). Trong đó, 200 ha làm khu xử lý chất thải rắn, 500 ha làm khu công nghiệp để doanh nghiệp đông công nhân của TP HCM có thể chuyển về đây, 1.000 ha còn lại để phát triển kinh tế tỉnh Long An.

"Theo định hướng này, quận muốn đăng ký cho các doanh nghiệp đông công nhân như Pouyuen chuyển về khu công nghiệp tại Long An khi hoàn thành để hướng tới giảm thâm dụng lao động", ông Nhựt nói.

Giải thích thêm, Bí thư Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp, cho biết định hướng quy hoạch của quận đến 2040 và 2060 là chuyển các khu công nghiệp hiện hữu thành khu chất lượng cao. Trong đó, địa phương muốn chuyển khu công nghiệp Tân Tạo và cụm công nghiệp Pouyuen thành Khu đô thị sáng tạo công nghệ cao với các ngành sản xuất y tế kỹ thuật cao, dược, robotic, trung tâm y tế, vật liệu mới và sinh học. Đây sẽ là động lực phát triển chính của quận giai đoạn 2040-2060.

Bí thư Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp đề xuất đưa khu công nghiệp thâm dụng cao khỏi TP HCM, chiều 25/11. Ảnh: Thái Anh

Theo ông Điệp, Chủ tịch Công ty TNHH Pouyuen khi sang Việt Nam cũng từng bày tỏ ý định tìm quỹ đất chuyển đổi. Hiện, diện tích của doanh nghiệp này tại Bình Tân là 15,6 ha. Mỗi ngày, họ phải sắp xếp 430-450 xe buýt lớn chở công nhân từ Tiền Giang, Long An lên làm việc nên khá bất tiện. Do vậy, việc nghiên cứu chuyển công ty này đến Long An cũng phù hợp mong muốn của chủ doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, cho biết thành phố đã có đề án chuyển đổi mục đích, nâng cao hiệu quả khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng đưa các ngành thâm dụng lao động cao khỏi thành phố. Tuy nhiên, trong thoả thuận gần đây với Long An, thành phố chỉ chủ trì 200 ha làm khu xử lý rác thải, diện tích còn lại do tỉnh bạn chủ trì thực hiện. Do đó, sắp tới thành phố sẽ bàn bạc lại với Long An trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương.

Thu Hằng