Đề xuất 4 tên gọi công viên đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP HCM

Cuộc Sống, Ngày Mai, Gắn Kết và Khát Vọng được nhà đầu tư đề xuất đặt tên cho công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Thông tin nêu trong báo cáo tiến độ thực hiện dự án công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM.

Doanh nghiệp đề xuất tên là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu, đơn vị tài trợ xây dựng. Việc đặt tên là cần thiết vì theo quy hoạch đã được phê duyệt, công viên không chỉ là không gian cây xanh, sinh hoạt cộng đồng mà còn có khu triển lãm, trưng bày.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ - nơi đang xây dựng công viên - có nhiều cây xanh, ở khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, công viên còn có nhà tưởng niệm dành cho sự kiện này và không gian "Sài Gòn xưa và nay". Khu trưng bày dự kiến giới thiệu tranh ảnh, phim tư liệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển đô thị, đời sống người dân Sài Gòn qua các giai đoạn.

Về bốn phương án đặt tên cho công viên, Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các cơ quan trình UBND TP HCM quyết định.

Về tiến độ, theo Sở Xây dựng, dự án cơ bản đã hoàn tất các thủ tục pháp lý khi đã giao doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng BT. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch tổng mặt bằng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và số 2 Hùng Vương cũng đã được phê duyệt.

Mục tiêu đặt ra hoàn thành trước Tết, song đến nay công tác giải phóng mặt bằng mới đạt một phần khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) mới bàn giao khoảng 800 m2 trong tổng số 5.000 m2 đất tại khu đất số 2 Hùng Vương.

Ngoài ra, Công ty Phát triển Đô thị Vũng Tàu chưa trình Sở Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án. Cơ chế quản lý, khai thác dịch vụ trong công viên sau khi hoàn thành giai đoạn 1 cũng đang vướng do chưa có hướng dẫn cụ thể về đấu giá quyền khai thác tài sản hạ tầng công viên.

Để tháo gỡ, Sở Xây dựng đề xuất tách phần công việc liên quan khu đất số 2 Hùng Vương, gồm di dời trụ sở VNPT và hoàn thiện công viên giai đoạn 2, đưa vào dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Ngân sách thành phố sẽ được xem xét bổ sung để hỗ trợ giải tỏa, di dời.

Vị trí khu đất làm công viên và đài tưởng niệm. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa – "vua nhà đất" Sài Gòn đầu thế kỷ 20.

Sau năm 1975, nơi này được Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, sau đó trụ sở này được thống nhất bàn giao về cho thành phố. Giữa tháng 11, chính quyền thành phố đã chấp thuận tháo dỡ 3 biệt thự xuống cấp, dọn dẹp lại mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư.

Lê Tuyết