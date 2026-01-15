Đề tham khảo thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) công bố đề tham khảo và đáp án 12 môn thi đánh giá năng lực SPT năm 2026 để thí sinh ôn tập.

Đề tham khảo được trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngày 15/1. Trong đó, các môn đã có từ năm 2025 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học và Địa lý giữ ổn định cấu trúc. Trường đưa thêm đề tham khảo của các môn lần đầu xuất hiện trong kỳ thi SPT, gồm Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Tin học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật.

Đề thi, đáp án tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2026 như sau:

Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thành hai đợt, tăng một so với năm ngoái. Trong đó, đợt một vào ngày 23-24/5 và đợt hai vào ngày 30-31/5. Thí sinh đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4.

Thí sinh có thể đăng ký thi tối thiểu ba môn, tối đa 7 môn. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi.

Lệ phí dự thi SPT là 250.000 đồng một môn thi.

Lịch thi SPT, địa điểm thi SPT năm 2026 cụ thể như sau:

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội năm ngoái có gần 17.500 thí sinh tham dự, trung bình một em thi 3 môn. Kết quả được 25 trường sử dụng để xét tuyển đầu vào, phần lớn thuộc khối Sư phạm. Một số trường ở khối ngành khác là Đại học Xây dựng Hà Nội, Y Dược Thái Bình.

Danh sách 25 đại học sử dụng điểm thi SPT

Thí sinh thi đánh giá năng lực SPT Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Theo quy đổi điểm của trường năm ngoái, thí sinh đạt 28,33 điểm SPT theo tổ hợp A00 tương đương với 29,75 điểm thi tốt nghiệp THPT. Với khối D01 (Toán, Văn, Anh), thí sinh đạt 25,12 điểm SPT tương đương 27,75 điểm thi tốt nghiệp.

Bảng quy đổi điểm xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng với mọi phương thức là từ 19 đến 29,06/30. Ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu, một số ngành lấy trên 28 là Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý. Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Dương Tâm