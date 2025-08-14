Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể đòi Hunter Biden bồi thường hơn 1 tỷ USD

Bà Melania Trump bắt đầu thủ tục pháp lý, có thể yêu cầu Hunter Biden bồi thường hơn một tỷ USD vì nói tỷ phú Epstein "giới thiệu bà cho ông Trump".

Fox News hôm 13/8 cho biết luật sư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gửi thông báo pháp lý tới Hunter Biden, con trai cựu tổng thống Joe Biden, vì "những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ nhục và kích động" mà ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn. Đây là bước đầu tiên để thông báo về ý định khởi kiện.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng lên YouTube đầu tháng này, ông Hunter nói rằng tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã "giới thiệu bà Melania với ông Donald Trump". "Đó là cách Tổng thống và Đệ nhất phu nhân gặp nhau", Hunter khẳng định, thêm rằng mối quan hệ giữa bà Melania với Epstein "rất mật thiết".

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 11/7. Ảnh: AFP

Trong thông báo pháp lý gửi cho Hunter và luật sư ngày 6/8, luật sư Alejandro Brito, người đại diện của bà Melania, yêu cầu con trai cựu tổng thống Mỹ lập tức rút lại những tuyên bố trên và xin lỗi công khai, nếu không sẽ bị kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cho "những tổn hại quá lớn về tài chính và danh tiếng".

"Cuộc phỏng vấn đó đã được nhiều cơ quan truyền thông, nhà báo và nhà bình luận chính trị đăng lại, lan truyền tuyên bố sai sự thật và mang tính phỉ báng đến hàng chục triệu người trên toàn thế giới", luật sư Brito cho hay.

Luật sư khẳng định phát biểu của Hunter Biden xuất phát từ "những thông tin dối trá" của tác giả Michael Wolff trên tờ Daily Beast, nơi đã phải xóa bài đăng và xin lỗi bà Melania.

"Nếu ông không tuân thủ những điều trên trước 17h ngày 7/8, bà Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài thực thi các quyền hợp pháp và công bằng, trong đó có đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường hơn một tỷ USD", luật sư Brito viết trong thông báo.

Một nguồn tin nói với Fox News rằng Hunter Biden không tuân thủ các yêu cầu này trước thời hạn đã định, đồng thời tiết lộ nội dung bức thư của luật sư cho một phóng viên.

Hunter Biden và luật sư của ông hiện chưa lên tiếng về những thông tin này.

Hunter Biden tại Los Angeles, California tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Epstein, sinh năm 1953, là tỷ phú tài chính người Mỹ. Ông ta bị truy tố năm 2006 sau cuộc điều tra của FBI và cảnh sát Florida. Hai năm sau, ông đạt thỏa thuận nhận tội với tòa án bang để tránh các cáo buộc liên bang có thể dẫn tới án tù nghiêm trọng hơn. Epstein đã thừa nhận hai trọng tội, trong đó có mua dâm trẻ vị thành niên và bị giam 13 tháng.

Tháng 7/2019, Epstein bị bắt tại New York với cáo buộc dụ dỗ, vận chuyển hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi các cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Tổng thống Trump từng là bạn của Epstein, song ông phủ nhận đã đến nhà của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgins, nơi diễn ra các hành động phạm tội. Ông Trump ngày 29/7 cho biết Epstein đã "lôi kéo" những phụ nữ trẻ làm việc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, khiến mối quan hệ giữa họ chấm dứt nhiều năm trước.

Huyền Lê (Theo Fox News, Newsweek)