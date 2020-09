Đề nghị xử phạt hành chính Công ty Minh Chay

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính với Công ty Minh Chay vì hành vi liên quan tới nhãn hàng hoá, bảo quản thực phẩm.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, hôm qua 31/8, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Đông Anh đã làm việc tại Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới. Ông Linh cho biết, đoàn đã lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đông Anh xử phạt vi phạm hành chính do các hành vi liên quan tới nhãn hàng hoá, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thông báo trước nhà hàng Minh Chay - một địa điểm bán hàng và nhận đổi trả tại 30 Mã Mây (Hà Nội) của Minh Chay chiều 31/8. Ảnh: Anh Tú.

Quản lý thị trường Hà Nội cũng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng ngành y tế thu hồi sản phẩm pate Minh Chay. Ngày 31/8, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM xác minh được 1.290 khách hàng mua 1.559 hộp pate Minh Chay trong tháng 7 và 8/2020 bằng hình thức online.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM cũng rà soát thêm tại các cửa hàng bán pate Minh Chay tại TP HCM để xác minh và thu hồi các sản phẩm.

Trong một thông báo mới phát đi, Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cảnh báo khẩn, đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm của Minh Chay. Các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, gồm pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối lạc truyền thống, muối vừng bát bảo đặc biệt, giò nấm lúa mì, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi...

Nếu đã sử dụng sản phẩm, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo cần chủ động theo dõi các diễn biến, biểu hiệu của cơ thể. Nếu có dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.

Cuối tuần trước, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum type B. Đến nay có ít nhất 9 bệnh nhân ghi nhận ngộ độc botulinum phải vào viện điều trị do đã ăn pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn.

Anh Minh