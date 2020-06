Đề nghị Nhật Bản cung cấp thông tin nghi vấn hối lộ ở Bắc Ninh

Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ liên hệ với phía Nhật Bản, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến nghi vấn công ty Tenma hối hộ cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh.

Thông tin trên được Chánh văn phòng Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết tại cuộc họp báo chiều 2/6.

Theo ông Xô, vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ Tài chính, Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin. Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, còn Bộ Công an chỉ đạo công an Bắc Ninh làm việc với công ty Tenma Việt Nam để thu thập tài liệu, xác minh thông tin. "Chúng tôi sẽ làm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là minh bạch, rõ ràng và chống thất thu thuế", thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Trụ sở Công ty Tenma Nhật Bản tại Bắc Ninh. Ảnh: Bá Đô.

Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, sau khi triển khai thanh tra tại Cục thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh, Bộ Tài chính đã tạm đình chỉ công tác 11 cán bộ liên quan

"Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra Bộ sớm làm rõ và có kết luận, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm", bà Mai nói.

Trước đó, bên hành lang Quốc hội, trả lời VnExpress, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết thông tin liên quan đến sự việc của công ty Tenma xuất phát từ Nhật Bản, vì vậy cần có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm.

Hôm 11/5, báo Asahi của Nhật đưa tin đại diện công ty Tenma tại Nhật Bản đã khai với công tố viên Tokyo rằng công ty con Tenma Việt Nam, có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, đã hối lộ khoảng 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.

Theo đó, Tenma Việt Nam vào tháng 6/2017 sau khi nhập lô hàng khuôn mẫu đã bị đòi khoản phụ thu gần 1,8 tỷ yên (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm "phụ thu", công ty đề xuất trả "phí điều chỉnh". Giám đốc Tenma Việt Nam đã đồng ý chi 2 tỷ đồng để được "miễn" khoản tiền trên.

Tháng 8/2019, Tenma Việt Nam bị yêu cầu nộp thuế thu nhập khoảng 89 triệu yên (khoảng 17,8 tỷ đồng), trong đó bao gồm thuế doanh nghiệp. Tenma Việt Nam đã đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ nên được giảm xuống còn 2,62 triệu yên, bao gồm cả tiền phạt. Ngày 1/5, Tenma thông báo trên trang web rằng giám đốc chịu trách nhiệm việc đưa tiền này sẽ từ chức tại cuộc họp cổ đông vào tháng 6.

Hoàng Thuỳ - Viết Tuân