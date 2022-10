Đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan dự án BOT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ trách nhiệm nhà đầu tư, Chính phủ trong hợp đồng BOT để giải quyết vướng mắc đúng thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Thường vụ sẽ cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc tại một số trạm thu phí, dự án BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao).

Theo ông Huệ, vấn đề này cần bám sát Luật Đối tác công tư; hợp đồng giữa Chính phủ và nhà đầu tư để làm rõ căn cứ pháp lý và thẩm quyền trong các dự án, trạm thu phí BOT. Muốn giải quyết vướng mắc thì phải căn cứ vào hợp đồng, quyền hạn của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ và Quốc hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần xác định rõ vướng mắc của dự án bắt nguồn từ phía đại diện Nhà nước, doanh nghiệp hay trách nhiệm của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư thực hiện hợp đồng không nghiêm, đẩy trách nhiệm cho Chính phủ, Quốc hội giải quyết các vấn đề phát sinh thì không hợp lý.

"Không chỉ một mà có nhiều dự án khó khăn, vướng mắc. Nếu có chủ trương dùng ngân sách các cấp để xử lý thì cũng không có vốn để bố trí ngay", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hợp đồng BOT do Bộ quản lý. Theo đó, một số dự án BOT đã hoàn thành đưa vào khai thác, nhưng chưa được thu phí hoặc không thể thu phí do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Có dự án đã thu phí song doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng...

Bộ Giao thông Vận tải đã lựa chọn 8 dự án BOT có bất cập, đề xuất hướng xử lý sau khi đã thống nhất với nhà đầu tư. Theo tính toán sơ bộ, nguồn vốn nhà nước dự kiến cần bố trí để xử lý vướng mắc, bất cập khoảng 13.115 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Thắng

Theo ông Huệ, tại phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Đó là việc kiện toàn chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước và một số vị trí bộ trưởng, trưởng ngành trong bộ máy Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.

Ngoài ra, Thường vụ cũng xem xét Nghị quyết 30 của Quốc hội quy định những giải pháp đặc thù, đặc cách, đặc biệt cho Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Sơn Hà