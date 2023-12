Đề nghị đưa vi phạm nồng độ cồn vào tiêu chí xếp loại cán bộ TP HCM

Từ danh sách cán bộ sử dụng rượu, bia khi chạy xe do công an cung cấp, Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, tập thể.

Đề xuất được Sở Nội vụ vừa gửi Công an thành phố, sở ngành, địa phương về phối hợp cung cấp thông tin trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Người đàn ông dấu hiệu say xỉn ngồi trên vỉa hè, không chấp hành khi cảnh sát kiểm tra ở khu vực ngã tư Phú Nhuận, TP HCM, tối 28/11. Ảnh: Đình Văn

Cán bộ vi phạm sẽ bị đơn vị xem xét xử lý, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của tập thể, cá nhân. Người đứng đầu đơn vị cũng tự kiểm điểm trách nhiệm quản lý. Danh sách người vi phạm sẽ CSGT được gửi hàng, quý, năm về cho cơ quan quản lý.

Động thái của Sở Nội vụ đưa ra trước tình trạng một số cán bộ chưa chấp hành quy định về phòng, chống tác hại rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông. 11 tháng đầu năm 2023, 25 công chức ở thành phố vi phạm nồng độ cồn.

Những tháng cuối năm, CSGT TP HCM lập nhiều đội tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn khi địa bàn liên tục xảy ra tai nạn gây chết người do tài xế dùng rượu bia. Từ ngày 16/11 đến 15/12, cảnh sát xử lý 2.256 trường hợp dùng bia rượu chạy xe. Con số này so với cùng kỳ tăng gần 1.100 trường hợp.

Họp HĐND thành phố hôm 7/12, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP HCM, cho biết việc tăng cường kiểm soát tài xế dùng rượu bia, ma túy đem lại kết quả khi thành phố kéo giảm 412 vụ, giảm 99 người chết do tai nạn so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, từ 15/8-15/10, Bộ Công an cùng ngành giao thông vận tải đã tổng kiểm soát vi phạm an toàn giao thông trên cả nước. Nhiều tài xế bị xử lý do có nồng độ cồn. Cán bộ, công chức vi phạm bị thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và từng ngành.

Lê Tuyết