Đề nghị di dời hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi của nhiệt điện Vĩnh Tân

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét sớm việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nội dung tại công văn về khắc phục tình trạng bụi phát sinh tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; báo cáo lãnh đạo tỉnh trước ngày 15/7.

Trước đó ngày 22/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận cho hay, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã đi khảo sát và bước đầu cho thấy bụi, tiếng ồn phát sinh từ các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đã có ảnh hưởng đến khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến (huyện Tuy Phong).

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, tại các vị trí có khoảng cách từ 130 m đến 180 m so với tường rào nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, cho thấy thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần so với quy chuẩn; tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với quy chuẩn.

Từ thực tiễn trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh Bình Thuận xem xét sớm việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, vì thực tế tường rào của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ cách nhà dân khoảng 80m.

"Sau khi hoàn thành việc di dời dân, tổ chức cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh", Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã có 4 nhà máy đi vào hoạt động, gồm: Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Ảnh: Việt Quốc.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận xem xét việc sử dụng tro, xỉ đã được công nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng được đề nghị tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, đảm bảo không làm phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh.

Trả lời VnExpress, ông Phạm Đình Quang, Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nói tiếng ồn tăng cao vừa qua ảnh hưởng khu dân cư được xác định do hư hỏng chi tiết thiết bị tại nhà máy. Sau khi người dân phản ánh, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã khẩn trương khắc phục.

Đối với tro xỉ, các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã triển khai giải pháp lu lèn, phun nước theo đúng quy trình được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt để tránh phát tán bụi tại bãi xỉ và đã che chắn, phun nước để tránh phát tán bụi tại các nhà máy. Đồng thời, các nhà máy cũng đã mời người dân xung quanh vào tham quan, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây.

"Chúng tôi đang phối hợp tích cực, triển khai các biện pháp sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp để hạn chế tối đa lưu trữ tại bãi xỉ", ông Quang cho hay.

Việt Quốc - Gia Chính