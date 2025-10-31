Dạy Toán bằng tiếng Anh nhưng giáo viên vẫn nói tiếng Việt

Muốn học sinh giỏi tiếng Anh, hãy bắt đầu từ việc để giáo viên nói 100% tiếng Anh trong lớp.

Trong khi nhiều người đang bàn đến chuyện đưa Toán, Lý, Hóa, Sinh vào giảng dạy bằng tiếng Anh, tôi thấy có một thực tế đơn giản nhưng ít ai để ý: ngay cả trong giờ học tiếng Anh, giáo viên vẫn ít nói... tiếng Anh mà chỉ chăm chăm dạy ngữ pháp.

Thậm chí, ngay cả giáo viên bản ngữ cũng nói ít, hoặc pha trộn với tiếng Việt để "cho nhanh".



Nếu môi trường học ngoại ngữ, nơi lẽ ra học sinh phải được "tắm" trong ngôn ngữ, còn chưa chuẩn, thì việc giảng dạy các môn khác bằng tiếng Anh chỉ là viễn cảnh xa vời.

Không có nền tảng ngôn ngữ vững chắc, học sinh sẽ vừa khó tiếp thu kiến thức môn học, vừa không cải thiện được khả năng tiếng Anh.



Trong các mô hình giáo dục song ngữ thành công trên thế giới, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là: Giáo viên tiếng Anh phải sử dụng 100% tiếng Anh trong lớp học. Bằng tốc độ vừa phải, kết hợp hình ảnh, cử chỉ, ngữ điệu, giáo viên hoàn toàn có thể giúp học sinh hiểu, đồng thời rèn luyện phản xạ ngôn ngữ liên tục.



Vì vậy, trước khi bàn chuyện dạy các môn học khác bằng tiếng Anh, chúng ta cần thay đổi ngay từ bước cơ bản nhất: quy định bắt buộc giáo viên tiếng Anh, phải sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giờ học. Đây là thay đổi nhỏ, khả thi và có thể đem lại hiệu quả to lớn: Nâng cao trình độ tiếng Anh của toàn bộ học sinh.



Chỉ khi giờ học tiếng Anh thực sự "toàn tiếng Anh", chuyện dạy học bằng tiếng Anh ở các môn khác mới có cơ sở để thành hiện thực.

Quang Tan