Dây rốn thắt nút ở thai nhi có nguy hiểm không?

Kết quả siêu âm thai tuần 28 ghi nhận thai nhi bị dây rốn thắt nút, có nguy hiểm không? Cần theo dõi như thế nào? (Na, 33 tuổi, tỉnh Gia Lai)

Trả lời:

Dây rốn là cơ quan có vai trò vận chuyển máu, oxy, chất dinh dưỡng từ mẹ sang thai nhi. Dây rốn thắt nút xảy ra ở khoảng 1% thai kỳ, yếu tố nguy cơ bao gồm dây rốn dài hơn bình thường, đa ối, thai nhỏ so với tuổi thai, song thai một buồng ối, sinh nhiều con...

Dây rốn thắt nút chủ yếu hình thành trong khoảng tuần thai 9-12. Lúc này thể tích nước ối trong tử cung lớn hơn so với kích thước thai nhi, dây rốn dài chuyển động tự do trong buồng ối. Khi thai nhi cử động mạnh hoặc xoay người có thể đi xuyên qua vòng dây rốn tạo thành nút thắt lỏng.

Phần lớn nguy cơ xuất hiện ở giai đoạn sau của thai kỳ khi thai nhi phát triển lớn hơn, không còn nhiều không gian trong tử cung, lượng nước ối giảm dần theo thời gian, mỗi cử động lớn có thể kéo căng hoặc siết chặt nút thắt đã hình thành từ trước.

Đa số trường hợp dây rốn thắt nút không gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên, nút thắt chặt sẽ cản trở oxy, chất dinh dưỡng từ bánh nhau đến thai nhi, có thể gây ra biến chứng như thai chậm tăng trưởng trong tử cung, tổn thương thần kinh do thiếu oxy kéo dài, suy thai, thai lưu. Quá trình chuyển dạ dễ khiến nút thắt siết chặt, mất tim thai đột ngột, sản phụ sinh thường có thể nguy hiểm cho bé. Nguy cơ thai nhi tử vong do dây rốn thắt nút cao gấp 4 lần so với nguyên nhân khác.

ThS.BS Nguyễn Thị Liên Phương siêu âm cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ở tuần thứ 28, thai nhi đang ở giai đoạn phát triển nhanh về cân nặng, hoàn thiện các cơ quan. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Nếu siêu âm Doppler (đo dòng chảy mạch máu) cho kết quả bình thường, nghĩa là nút thắt chưa gây cản trở, thai nhi vẫn nhận đủ dinh dưỡng để phát triển đúng biểu đồ tăng trưởng. Trong một số ít trường hợp nút thắt hẹp, lượng dinh dưỡng truyền đến thai có thể giảm nhẹ khiến bé nhẹ cân hơn so với tuổi thai.

Bạn cần tuân thủ khám thai định kỳ để bác sĩ theo dõi chặt chẽ sự phát triển, phát hiện những bất thường tiềm ẩn. Song song đó, bạn nên đếm cử động của thai nhi mỗi ngày, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ. Có thể chọn thời điểm thai hoạt động nhiều (thường sau ăn), nằm nghiêng trái và đếm số lần thai máy trong một giờ. Thông thường, thai có ít nhất 4 cử động mỗi giờ. Nếu thai nhi đạp ít, yếu hoặc không cử động, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa khám ngay.

ThS.BS Nguyễn Thị Liên Phương

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7