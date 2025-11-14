Dây an toàn sẽ trở nên nguy hiểm với trẻ em nếu không có ghế riêng

Dây an toàn trong xe vốn thiết kế cho người lớn, khi trẻ quá thấp dùng dây sẽ gây siết cổ, ép bụng, không bảo vệ đúng khi va chạm.

Dây an toàn ba điểm trên ôtô vốn được thiết kế cho người trưởng thành, thường có chiều cao từ khoảng 140 cm trở lên. Khi trẻ chưa đạt ngưỡng này nhưng vẫn ngồi trực tiếp trên ghế, và dùng dây an toàn, hệ thống bảo vệ có thể hoạt động sai cách, dẫn đến nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra va chạm.

Vì sao trẻ em không đủ chiều cao dùng dây an toàn ôtô lại dễ chấn thương nặng hơn? Mô phỏng tác động của tai nạn ở tốc độ 56 km/h, trẻ 6 tuổi, khi có và không có ghế đôn (booster seat). Nguồn: The Children's Hospital of Philadelphia Research Institute

Đầu tiên, khi trẻ chưa đủ chiều cao, dây vai (dây chéo) khi cài thường vắt ngang cổ hoặc mặt trẻ thay vì nằm đúng vị trí giữa xương đòn. Trong tình huống phanh gấp hoặc đâm va, lực siết của dây có thể gây thương tổn vùng cổ, chèn vào khí quản, xương hàm và cả cột sống cổ. Bên cạnh đó, nếu trẻ thấy khó chịu, tự luồn dây ra sau lưng để tránh bị cấn cổ, thì hành động này sẽ khiến trẻ gần như không được bảo vệ khi ngồi trong xe.

Tiếp theo, phần dây ngang hông/đùi có xu hướng nằm cao trên bụng khi trẻ không đủ chiều cao, thay vì ôm chặt vùng xương chậu như thiết kế. Khi lực va chạm tác động, dây có thể ép mạnh vào các cơ quan nội tạng mềm ở bụng như gan, lách, ruột, gây tổn thương nội tạng, xuất huyết hoặc thậm chí là gãy cột sống thắt lưng.

Cuối cùng, trẻ khi đeo dây an toàn mà chưa đủ chiều cao tối thiểu sẽ có xu hướng trượt người xuống dưới dây an toàn. Lý do vì cơ thể nhỏ và ghế xe chưa tạo được điểm tựa phù hợp, khiến trẻ dễ bị trượt trong cú đâm va, dẫn đến dây siết mạnh vào bụng hoặc thậm chí cơ thể bị trượt hẳn khỏi dây an toàn.

Trong khi đó, ghế trẻ em (car seat) hoặc ghế đôn (booster seat) được thiết kế dựa trên kích thước, cấu trúc xương và hình thể của theo tuổi. Những thiết bị an toàn này sẽ đưa trẻ lên đúng độ cao, để dây an toàn của xe được định vị chính xác, hoặc sử dụng bộ dây 5 điểm riêng để phân bổ lực va chạm vào những vùng xương khỏe. Nhờ vậy, ghế trẻ em có thể giảm đáng kể nguy cơ chấn thương đầu, cổ, cột sống và nội tạng.

Việc cho trẻ dùng trực tiếp dây an toàn khi chưa đủ chiều cao có thể đem lại cảm giác tiện hoặc đỡ cồng kềnh cho bậc phụ huynh khi không phải mang thêm ghế, nhưng sự tiện lợi này lại khiến mức độ rủi ro đến trẻ em tăng cao khi có tai nạn. Theo ước tính của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), việc sử dụng ghế trẻ em đúng cách có thể giảm khoảng 71% nguy cơ tử vong với trẻ sơ sinh và 54% với trẻ 1-4 tuổi trong ôtô.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, kể từ 2026, ôtô chở trẻ em bắt buộc có thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi và chiều cao của trẻ. Theo đó, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi ở hàng ghế trước, và phải có ghế hoặc đệm an toàn riêng ở hàng ghế sau. Nếu không đáp ứng điều này, tài xế có thể bị xử phạt từ 800.000-1.000.000 đồng.

Hồ Tân