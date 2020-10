Đầu tư sinh lời từ căn hộ trung tâm Happy One - Premier

Dự án Happy One - Premier có nhiều tiềm năng sinh lợi nhờ vị trí đắc địa khu trung tâm Tân Sơn Nhất (TP HCM), hệ thống tiện ích hiện đại.

Trong khi nguồn cung nhà ở ngày càng khan hiếm thì sự xuất hiện của dự án Happy One - Premier đã phần nào giải tỏa cơn "khát" căn hộ tại TP HCM. Hiện, chủ đầu tư mới chỉ tung ra thị trường một block với 219 căn hộ, bao gồm: 210 căn hộ điển hình, 3 căn shophouse và 6 căn penthouse. Mức giá khởi điểm từ 1,9 tỷ đồng cho các căn hộ có diện tích từ 49 đến 80m2.

Căn hộ mẫu Happy One - Premier khai trương hôm 19/9, thu hút đông đảo khách hàng.

Các căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Kone, Scheider, Toto, ABB, Dudoff, Yale... Dự án kiến tạo theo mô hình căn hộ thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo vào các trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Nhằm xây dựng không gian đảm bảo an toàn, chủ đầu tư Vạn Xuân Group ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý và vận hành, thậm chí là ngay cả bãi đậu xe cũng được kiểm soát chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và công sức mỗi khi di chuyển.

Giới chuyên gia đánh giá, các căn hộ của Happy One - Premier phù hợp với cả nhu cầu để ở lẫn đầu tư sinh lời. Với mục tiêu nâng cấp chuẩn mực sống cho cư dân, Happy One - Premier xây dựng mảng xanh đậm chất miền nhiệt đới qua 39 tiện ích nội khu. Mật độ xây dựng chỉ 34,19% mang đến không gian sống trong lành cho cư dân.

Toàn cảnh căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier.

Nhờ những lợi thế này, căn hộ Happy One - Premier được nhiều khách hàng quan tâm. "Với lợi thế đầu tư nâng cấp từ nội khu đến vị trí trí thuận lợi ven các nhánh sông, view sông tôi tin đây sẽ khối tài sản có mức lũy tiến lợi nhuận cao", anh Nguyễn Hoài Nam, khách hàng đầu tư căn hộ chia sẻ.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, quý III/2020, Vạn Xuân Group dành nhiều tâm huyết cho Happy One - Pemier nhằm mang đến cơ hội đầu tư và an cư cho cư dân TP HCM. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng phối hợp với Công ty Ricons - thuộc top 3 tổng thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam để thực hiện dự án.

Không gian sống xanh trong căn hộ Happy One - Premier.

Tâm huyết của chủ đầu tư còn thể hiện ở việc cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án cùng với vị trí cách sông Vàm Thuật chỉ 300m, mang đến view sông độc đáo. Đây là đặc quyền dành riêng cho cư dân Happy One - Premier bởi bất động sản ven sông hoặc hướng sông luôn có giá trị cao và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Dự kiến ngày 3/10, lễ công bố thông tin dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier sẽ được tổ chức tại The Adora Luxury (quận Phú Nhuận, TP HCM.

Tâm Anh