Đấu trí với ứng viên dùng AI viết CV để qua mặt nhà tuyển dụng

Thời trước, nếu gặp một bản CV không tì vết như thế, tôi đã vồ ngay lấy ứng viên này, bằng mọi giá phải tuyển được họ về công ty.

Tôi là một người đã nghỉ hưu được vài năm. Mới đây, nữ đồng nghiệp phòng Nhân sự ở công ty cũ có gửi cho tôi một bản CV và nhờ tôi đánh giá giúp. Tôi nghĩ bụng: "Chắc cố ấy muốn thử độ nhạy của mình sau ngần ấy năm kinh nghiệm chăng?".

Cầm bản CV được gửi đến tay, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là nó được thiết kế rất đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chính sự hoàn thiện đến mức hoàn hảo ấy lại khiến tôi có chút nghi ngờ. Vậy nên, tôi phải đọc rất kỹ lại từng nội dung trong đó và suy nghĩ, liên kết với thế giới bên ngoài mà lâu nay tôi chỉ duy trì mối quan tâm một cách lỏng lẻo thông qua báo chí và truyền hình.

Và rồi, sau khi nghiền ngẫm từng câu từ, tôi nhận ra bản CV đó là do AI (công cụ trí thông minh nhân tạo) làm ra. Có lẽ đây là minh chứng tiêu biểu cho khái niệm "lười biếng 4.0" của một bộ phận người trẻ hiện nay. Đơn giản là chủ nhân bản CV này chỉ bê nguyên si những gì mà AI soạn ra, may mà không đến nỗi nhầm tên công ty, nên nó hoàn hảo đến mức không tì vết. Cũng có thể do ứng viên này đã dùng "con AI" hơi thô sơ nên sự hoàn hảo siêu thực ấy dễ dàng bị tôi nhận ra.

Qua bản CV kia, tôi thấy thực sự lo cho lớp trẻ bây giờ. Công nghệ AI phát triển như vũ bão đã bắt thế hệ sau này càng ngày càng phải giỏi hơn nữa để không bị lấn át. Thời tôi còn đi làm, nếu có một bản CV như trên, có lẽ tôi sẽ vồ ngay lấy ứng viên này, thậm chí làm mọi cách vượt khung, vượt rào, để đáp ứng yêu cầu lương thưởng của người ấy, bằng mọi giá phải tuyển được họ về công ty.

Nhưng ngày nay, khi AI đã quá phổ biến, những gì công nghệ này làm được đã vượt xa, thì đòi hỏi các ứng viên (con người) phải "cao tay" hơn nữa, làm ra một bản CV khiến "bà già hưu trí" như tôi cũng không bị đánh lừa. Tất nhiên, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trẻ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ mình chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Muốn vậy, không gì khác hơn là các bạn phải thực học, thực làm, để thực giỏi.

Có nhiều người lo lắng AI sẽ dần thay thế hoàn toàn con người. Tuy nhiên tôi không cho rằng như vậy. Đúng là AI có thể làm thay con người trong một số công việc, nhưng đó là những việc ở tầng thấp, yêu cầu không cao. Điều đó sẽ đẩy con người phải cố gắng hơn để chiếm giữ những vị trí việc làm ở tầng cao hơn.

Có người từng nói: "AI có thể hỗ trợ con người cực kỳ hiệu quả. Và dù AI không thể thay thế và loại bỏ con người, nhưng chính những người biết AI sẽ cạnh tranh công việc với bạn".

Tôi vẫn nói chuyện với bọn trẻ trong nhà mình để chúng hiểu rằng giờ, ở những vị trí công việc tốt một chút, chẳng ai mà không nhờ AI viết CV cho mình. Nhưng để tạo ra sự khác biệt cho bản thân giữa một rừng CV như văn mẫu ấy, đòi hỏi mỗi ứng viên phải bỏ chất xám tự viết theo suy nghĩ và cá tính của mình. Đó là mới là thứ quyết định thành công cho mỗi người.

Bùi Thu Hiền

