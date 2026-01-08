Đầu thú sau khi bắn gục chủ tiệc nhậu

An GiangNguyễn Thanh Tuấn, 39 tuổi, đến công an đầu thú sau khi dùng súng khí nén bắn chết người đàn ông vì mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Ngày 8/1, Tuấn bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi Giết người.

Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, 18h ngày 1/1, người đàn ông 32 tuổi tổ chức ăn uống tại nhà ở ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, cùng 5 người bạn. Đến 19h30, cả nhóm ra khu vực cầu bêtông trước nhà tiếp tục nhậu, sau đó Tuấn đến tham gia.

Được một lúc Tuấn và chủ nhà xảy ra cãi vã, xô xát. Mọi người can ngăn, Tuấn chạy xe máy về nhà, lấy khẩu súng khí nén bắn đạn chì rồi quay lại bắn một phát để đe dọa. Bị nhóm người đuổi đánh, Tuấn tiếp tục nổ súng, đạn trúng đầu chủ tiệc khiến người này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

An Minh