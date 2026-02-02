Đau quặn bụng, nữ sinh 15 tuổi phát hiện u buồng trứng to như mang bầu

Đau bụng từng cơn, nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đi khám và phát hiện khối u buồng trứng lớn, phải phẫu thuật để tránh biến chứng.

Ba ngày trước khi nhập Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Phạm Thanh Thúy (15 tuổi, Hà Nội) bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội vùng hạ vị. Cơn đau quặn từng cơn, tăng lên rõ rệt sau ăn, kèm theo tình trạng đi ngoài phân lỏng khiến em mệt mỏi, ăn uống kém.

Tại bệnh viện, thăm khám lâm sàng ghi nhận vùng tiểu khung trên vệ của bệnh nhi có một khối bất thường kích thước lớn. Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ cho thấy trong tiểu khung có một khối u đặc kích thước khoảng 130 x 90 mm, nằm sát buồng trứng phải. Khối u đè đẩy các cấu trúc giải phẫu trong tiểu khung, lý giải cho tình trạng đau bụng quặn từng cơn kéo dài.

Khối u kích thước hơn 13 cm chèn ép các cơ quan lân cận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nhận định về ca bệnh, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng đơn nguyên Phụ khoa và Tuyến vú cho biết, khối u có kích thước lớn, bản chất đặc, nằm sát buồng trứng phải và đã gây chèn ép trong ổ bụng. Với lứa tuổi bệnh nhi, nếu trì hoãn can thiệp, nguy cơ xoắn u, hoại tử buồng trứng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến chức năng nội tiết và sinh sản là rất đáng lo ngại.

Sau hội chẩn chuyên môn, ekip phẫu thuật mở để bóc tách khối u. "Mục tiêu của ca mổ không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải giữ lại phần buồng trứng lành cho bệnh nhi. Điều này có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nội tiết và khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai", bác sĩ Xuyên nói.

Ekip phẫu thuật xử lý khối u cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước thực tế khoảng 15 cm. Sau gần một tiếng thực hiện, toàn bộ khối u được bóc tách thành công. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định khối u lành tính, giúp gia đình trút bỏ nỗi lo kéo dài.

Khối u buồng trứng có kích thước 15cm được bóc tách thành công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục nhanh, tình trạng đau bụng giảm, ăn uống bình thường. Đặc biệt, phần buồng trứng lành được bảo tồn, đảm bảo khả năng sinh sản sau này.

Theo các bác sĩ, u buồng trứng ở trẻ em và trẻ vị thành niên là bệnh lý hiếm gặp, phần lớn các nang có thể tự thoái triển và không cần can thiệp. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ các khối u lại tiến triển âm thầm, tăng kích thước nhanh và có nguy cơ gây biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm.

"Điều đáng nói là triệu chứng của u buồng trứng ở trẻ thường không điển hình. Trẻ có thể chỉ đau bụng âm ỉ, đau quặn từng cơn, rối loạn tiêu hóa hoặc bụng to lên bất thường, là những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa thông thường", bác sĩ Xuyên cho hay. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ phát hiện được u buồng trứng khi khối u đã có kích thước rất lớn và gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ ở độ tuổi dậy thì xuất hiện các dấu hiệu đau bụng kéo dài, bụng to nhanh, rối loạn kinh nguyệt hoặc các biểu hiện bất thường vùng hạ vị, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra kịp thời. "Phát hiện và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp xử lý hiệu quả khối u mà còn góp phần bảo vệ sự phát triển toàn diện về nội tiết và tương lai sinh sản của trẻ", bác sĩ Xuyên nhấn mạnh.

Thế Đan