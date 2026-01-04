Đầu năm rồi, mình quen nhau đi, cuối năm mình cưới

Đầu năm mình bắt đầu bằng một lời chào, để cuối năm mình kết thúc bằng một lễ đường ngập hoa, anh nhé.

Chào anh, người đồng hành mà em vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi.

Em đọc được ở đâu đó rằng: "Tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là học cách nhìn thấy những điều hoàn hảo từ một người không hoàn hảo". Em cũng vậy, em bước vào cuộc tìm kiếm này không phải với một hình mẫu lý tưởng, mà bằng một trái tim chân thành và những mong cầu rất thực.

Em quê ở miền Trung, đang ở TP HCM nhưng rất thích TP Đà Nẵng. Nếu anh ở TP HCM thì em sẽ ở lại, nếu anh ở Đà Nẵng em sẽ về. Và nếu anh đang ở TP HCM nhưng cũng có ý định về Đà Nẵng thì thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau lên những dự định cho tương lai và một cuộc sống mới.

Giữa thế giới hơn 8 tỷ người, em chỉ mong gặp được một người có:

Sự trưởng thành trong tâm thế: Em mong anh là người có trách nhiệm và có chí tiến thủ, một người đàn ông biết mình muốn gì và bảo vệ được những gì mình thương quý.

Biết lắng nghe và thấu hiểu: Mong anh đủ kiên nhẫn để nhìn thấu những lúc em "khó chiều". Thay vì im lặng hay trách móc, mình có thể ngồi lại, thấu được tính khí của nhau để rồi thương nhau nhiều hơn.

Sự tử tế và thật thà: Với em, sự chung thủy không phải là lựa chọn mà là bản chất. Em cần một người đàn ông coi trọng sự trung thực, vì niềm tin một khi đã mất thì tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ còn là mảnh vỡ.

Cùng quan điểm về gia đình: Em mong anh cũng là người hướng về tổ ấm.

Chúng ta có thể khác nhau về sở thích, nhưng nhất định phải cùng nhìn về một hướng khi nói về tương lai.

