Dấu mốc kỷ niệm 18 năm tại Crossfire Thanks Day 2025

Sự kiện dành cho game thủ Crossfire Thanks Day năm 2025 được nâng tầm quy mô và trải nghiệm, tôn vinh hành trình bền bỉ của game bắn súng tại Việt Nam.

Sự kiện Crossfire Thanks Day 2025 được VTC Online tổ chức với chủ đề "Hall of Elites – Đại sảnh tinh hoa", tại Almaz Vinhomes Riverside, Long Biên (Hà Nội). Đại diện ban tổ chức cho biết, mô hình sự kiện hướng đến tiêu chuẩn 5 sao, nhằm tổng kết hoạt động cuối năm, vinh danh cá nhân, tập thể tiêu biểu đã đóng góp cho hệ sinh thái game Crossfire trong năm 2025.

Sân khấu Crossfire Thanks Day được đầu tư chỉn chu, thể hiện quy mô và sự bài bản của ban tổ chức. Ảnh: VTC Online

Tâm điểm của chương trình là lễ vinh danh Crossfire Awards, ghi nhận những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của tựa game. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật "The Gathering of Excellence" với phần trình diễn của ca sĩ Thiều Bảo Trâm mang đến điểm chạm cảm xúc sâu sắc, kết nối tinh thần giữa cộng đồng và thương hiệu.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao quà tặng là các vật phẩm có giá trị sưu tầm cao, nổi bật là giftbox phiên bản giới hạn dành riêng cho khách hàng thân thiết, bộ đồng xu kỷ niệm độc bản trị giá 3 chỉ vàng 9999. Người tham dự còn nhận nhiều quà lưu niệm thiết kế riêng như keycap, gaming gear, loa, cơ hội bốc thăm trúng các giftcode giá trị.

Đại diện nhà phát hành, ông Hoàng Nhật Linh, Phó Giám đốc VTC Online chia sẻ về ý nghĩa buổi lễ và định hướng phát triển dài hạn của Đột Kích tại Việt Nam. Ảnh: VTC Online

Cũng trong sự kiện, đại diện VTC Online, ông Hoàng Nhật Linh cho biết Crossfire Thanks Day mang ý nghĩa tri ân, là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, tái khẳng định định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm cho chiến lược tương lai.

Bên cạnh việc duy trì gắn kết với thế hệ người chơi lâu năm, nhà phát hành này đặt mục tiêu mở rộng tệp người chơi trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhằm mang đến sức sống mới cho cộng đồng và hệ sinh thái eSports.

Khu trưng bày các dấu mốc và thành tựu nổi bật của Crossfire tại sự kiện. Ảnh: VTC Online

Với cộng đồng đã đồng hành gần hai thập kỷ, Crossfire Thanks Day 2025 được xem như cột mốc kỷ niệm 18 năm hình thành và phát triển của Đột Kích tại Việt Nam. Được VTC Online duy trì từ năm 2024 và từng bước nâng tầm thành sự kiện thường niên, Crossfire Thanks Day năm nay tổ chức theo mô hình riêng tư cao cấp, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn và không gian vinh danh xứng tầm những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người chơi.

(Nguồn: VTC Online)