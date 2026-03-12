Đấu khẩu tại LHQ vì nghị quyết yêu cầu Iran ngừng tấn công Vùng Vịnh

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Iran ngay lập tức chấm dứt tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh, động thái mà Tehran chỉ trích là bất công.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc thông qua ngày 11/3 với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, "yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan".

Nghị quyết cũng "lên án mọi hành động hoặc đe dọa của Tehran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua Eo biển Hormuz".

Phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 11/3. Ảnh: AP

Bahrain là quốc gia đã đệ trình nghị quyết với sự ủng hộ của 135 nước. Jamal Fares Alrowaiei, đại sứ Bahrain tại LHQ, cho biết việc thông qua văn bản phản ánh vai trò then chốt của Vùng Vịnh đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Đây là lý do tại sao việc đảm bảo an ninh cho khu vực này không đơn thuần là vấn đề khu vực, mà còn là trách nhiệm quốc tế chung gắn liền chặt chẽ với sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng", ông Alrowaiei phát biểu trước HĐBA.

Mỹ, nước ủng hộ nghị quyết, cho rằng việc thông qua văn bản phản ánh sự lên án rộng rãi đối với các cuộc tấn công của Iran.

"Chiến lược của Iran nhằm gieo rắc hỗn loạn, cố gắng biến các nước láng giềng thành 'con tin'. Ý đồ làm lung lay quyết tâm của khu vực rõ ràng đã phản tác dụng. Kết quả cuộc bỏ phiếu hôm nay đã cho thấy điều đó", Đại sứ Mỹ Mike Waltz khẳng định.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Nghị quyết được cho là chỉ tập trung vào Iran và các hành động của nước này, không đề cập đến Mỹ hay Israel trong văn bản. Trung Quốc và Nga, hai nước bỏ phiếu trắng, bày tỏ bất bình khi văn bản không thừa nhận sự thù địch của Mỹ - Israel đối với Iran.

Đại sứ Iran tại LHQ Saeid Iravani cho rằng việc thông qua nghị quyết cho thấy "sự lạm dụng trắng trợn" sứ mệnh của Hội đồng Bảo an để theo đuổi các chương trình nghị sự chính trị của Mỹ và Israel.

"Tôi xin khẳng định nghị quyết là sự bất công rõ rệt đối với đất nước của chúng tôi, bên chịu thiệt hại chính từ hành vi gây hấn quá rõ ràng", ông Iravani nói.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani tại phiên bỏ phiếu của HĐBA ngày 11/3. Ảnh: AFP

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch hiệp đồng tập kích Iran ngày 28/2, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng, Tehran đã giáng đòn trả đũa vào nhiều mục tiêu của đối phương. Quốc gia này cũng đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại hàng loạt quốc gia Trung Đông.

Thanh Tâm (Theo AFP, TASS)