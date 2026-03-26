Đau họng, nuốt vướng có phải viêm họng không?

Cổ họng tôi đau rát, cảm giác nuốt vướng, kèm ho và sổ mũi. Đây có phải dấu hiệu của viêm họng, khi nào cần đi khám? (Thu Hà, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm họng là tình trạng niêm mạc họng bị viêm do virus, vi khuẩn hoặc các yếu tố kích thích như thời tiết thay đổi, khói bụi, không khí lạnh. Bệnh này phổ biến, xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Triệu chứng gồm đau rát cổ họng, cảm giác khô hoặc nóng ở vùng họng đôi khi kèm cảm giác nuốt vướng hoặc đau khi nuốt, khàn tiếng, mệt mỏi, sốt nhẹ. Một số người bệnh có thể bị ho khan hoặc ho có đờm nhẹ, sổ mũi, nghẹt mũi do đường hô hấp trên có sự liên thông với nhau. Những triệu chứng này thường xuất hiện khi cơ thể đang phản ứng với tác nhân gây viêm.

Bác sĩ Trung đang tư vấn cho bệnh nhân về các dấu hiệu khi viêm họng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phần lớn trường hợp viêm họng do virus có thể tự cải thiện sau vài ngày nếu người bệnh nghỉ ngơi, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể và chăm sóc cổ họng đúng cách. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau họng kéo dài trên một tuần, sốt cao, khó nuốt, khó thở hoặc ho nhiều, người bệnh nên đi khám để được bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc nhằm giảm triệu chứng như thuốc giảm đau, hạ sốt hoặc viên ngậm làm dịu cổ họng. Các loại siro ho thảo dược hoặc thuốc giảm ho nhẹ cũng có thể hỗ trợ khi cơn ho gây khó chịu. Người bệnh không nên tự ý dùng kháng sinh, vì thuốc này chỉ có tác dụng khi viêm họng do vi khuẩn và cần có chỉ định của bác sĩ.

Bạn nên đi khám nếu đau họng kéo dài hơn một tuần hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường như sốt cao từ 38.5 độ C trở lên, khàn tiếng kéo dài, xuất hiện mủ ở họng, có máu trong nước bọt hoặc đờm, phát ban da hoặc dấu hiệu mất nước.

Để giảm nguy cơ viêm họng, mọi người nên giữ ấm vùng mũi, miệng, cổ khi thời tiết thay đổi, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc khói bụi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, súc họng bằng nước muối sinh lý. Nhận biết sớm các dấu hiệu giúp người bệnh chủ động chăm sóc sức khỏe và tránh để tình trạng viêm kéo dài.

ThS.BS.Nguyễn Chí Trung

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội