Dấu hiệu trẻ mắc sốt xuất huyết nặng cần nhập viện

Trẻ lơ mơ, kích thích hoặc li bì; tiểu ít, nôn nhiều hơn so với bình thường, có thể đau bụng... là các dấu hiệu cảnh báo mắc sốt xuất huyết nặng.

Ngày 8/10, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), cho biết hiện bệnh viện điều trị nội trú 86 trẻ sốt xuất huyết. Tháng trước, số ca nội trú thường khoảng 150-200. Giai đoạn cao điểm hồi tháng 8, số nhập viện có khi lên đến 300.

"Đa số ca nặng do nhập viện trễ, một số từ tuyến tỉnh chuyển lên", bác sĩ Tiến nói và cho biết một số người chưa nhận thức được dấu hiệu nặng để đưa bệnh nhân vào viện kịp thời.

Các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố ở Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng nhiều trẻ nhập viện khi có dấu hiệu trở nặng. Ví dụ bệnh nhi 5 tuổi, ngày 4/10 đến Bệnh viện đa khoa Đống Đa khám vì sốt cao, đau mỏi người. Bác sĩ Đặng Khánh Ly, Trưởng khoa Nhi, cho biết trường hợp nói trên đã được điều trị ngoại trú, khi theo dõi triệu chứng thấy trở nặng, người nhà mới cho nhập viện. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm chỉ còn 20, ổ bụng đã tràn dịch nhiều. Hiện bé được theo dõi sát tại viện.

Bác sĩ khám cho trẻ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: Thảo Hương

Khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng điều trị khoảng 20 trẻ mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng khoa, cho biết hai phần ba trong số này có dấu hiệu cảnh báo chuyển nặng, phải điều trị nội trú như sốt cao liên tục, nôn trớ, tiểu cầu quá thấp, đau bụng vùng gan...

"Tuy nhiên, số trẻ sốc sốt xuất huyết ít, chưa ghi nhận ca bệnh chuyển nặng, tử vong ở trẻ. Hiện các trẻ được điều trị, theo dõi sát tại bệnh viện", bác sĩ Kết nói.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận bệnh nhi sốt xuất huyết từ tháng 4-5, số ca tăng mạnh từ tháng 6. Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cho biết nhiều trẻ có dấu hiệu cảnh báo nặng trên địa bàn Hà Nội đến khám hoặc chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới. Trong đó, đa phần trẻ sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo nhưng được nhập viện muộn.

Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo là bệnh nhi có khả năng chuyển độ thành sốt xuất huyết nặng, theo bác sĩ Thúy. Đây là một trong ba độ sốt xuất huyết do Bộ Y tế phân loại, hai nhóm còn lại là sốt xuất huyết thông thường và sốt xuất huyết nặng. Lúc này nếu không được điều trị kịp thời, bệnh chuyển nặng rất nhanh, gây khó điều trị, tỷ lệ tử vong cao.

Theo bác sĩ Tiến, gia đình cần đưa con nhập viện ngay, kể cả trong đêm bởi đợi đến sáng có thể khó cứu chữa khi có các biểu hiện: trẻ sốt cao trên hai ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu như quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Đặc biệt, cần cẩn trọng khi bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao liên tục, uống thuốc hạ sốt có bớt nhưng sau đó sốt trở lại. Ở ngày bệnh thứ 3-6, nếu hết sốt nhưng có một trong các dấu hiệu trở nặng, cần nhập viện ngay, bởi đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết, không nên chủ quan. Trường hợp chậm trễ, bệnh nhân có thể sốc sâu, điều trị khó khăn, nguy cơ gặp nhiều biến chứng nặng như suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan, suy đa tạng..., thậm chí tử vong.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng sốt xuất huyết. Do đó, bác sĩ Thúy khuyến cáo cha mẹ nên theo dõi độ nhanh nhẹn của con, nếu thấy dấu hiệu cảnh báo thì nên đưa con tới bệnh viện sớm để được can thiệp. Với thuốc hạ sốt, cha mẹ chỉ nên sử dụng paracetamol. Liều dùng an toàn là 10-15mg cho một kg cân nặng trong một lần dùng.

Phụ huynh không dùng các thuốc hạ sốt khác như Aspirin, Ibuprofen, các loại khác không được khuyến cáo. Lý do là các thuốc này có thể gây xuất huyết trên bệnh nhi.

Còn bác sĩ Kết khuyến cáo gia đình giữ môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ, không để ao nước đọng lâu ngày do đây là nơi trú ngụ của muỗi truyền bệnh. Trong vụ dịch, gia đình cần phối hợp với chính quyền địa phương phun thuốc muỗi, diệt bộ gậy; người dân phải mắc màn khi đi ngủ.

Khi đến các cơ sở y tế khám bệnh, bố mẹ phải tuân thủ khuyến cáo của nhân viên y tế, trong quá trình chăm sóc đảm bảo dinh dưỡng, uống đủ nước, vệ sinh thân thể, theo dõi sát tình hình của con mình.

Chi Lê - Lê Phương - Mỹ Ý