Mất ngủ vì phát hiện chồng cài tin nhắn ẩn danh

Tôi 34 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài khá yên ổn: chồng làm kinh doanh, tôi làm văn phòng, kinh tế không dư dả nhưng đủ lo cho gia đình. Nhưng gần đây, lòng tôi luôn nặng trĩu vì một chuyện tình cờ phát hiện.

Một tối, khi anh để điện thoại trên bàn sạc, tôi thấy màn hình hiện thông báo có tin nhắn mới từ Zalo nhưng khi mở ra thì không thấy gì. Tôi không để tâm lắm. Nhưng lần sau lại thấy tin nhắn như thế, tôi bắt đầu nghi nghi. Sau khi tôi để ý thấy chồng cầm điện thoại nhắn tin một hồi, tôi lén kiểm tra điện thoại thì không thấy tin nhắn nào mới nhắn cả. Vậy có thể chồng tôi nhắn tin xong xóa luôn hoặc đó là tin nhắn ẩn danh. lần gần nhất, thấy tin nhắn mới từ máy anh, tôi cẩn thận vào thì thấy yêu cầu mật khẩu. Vậy chắc chắn anh cài đặt tin nhắn ẩn danh. Tôi thử ngày sinh nhật, ngày cưới,... đều không được.

Từ hôm đó, tôi để ý hơn. Anh thường xuyên cầm điện thoại, kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh hoặc ban công. Có lần đang ăn cơm, nghe tiếng "ting" báo tin nhắn, anh vội cầm máy rồi cười cười, bảo là khách hàng hỏi việc. Tôi hỏi: "Sao giờ anh lại cài tin nhắn ẩn danh Zalo?". Anh chối qua loa: "Làm gì có" nhưng trong lòng tôi không yên.

Tôi không dám kết luận chồng phản bội, cũng không muốn làm ầm lên khi chưa có bằng chứng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh chăm chú vào màn hình, tim tôi thắt lại, bao nhiêu suy đoán hiện ra trong đầu. Đêm nằm cạnh nhau, nhiều lần tôi muốn hỏi thẳng nhưng lại sợ mình trở thành người đa nghi, kiểm soát quá mức. Tôi cũng từng nghĩ đến cảnh xấu nhất: nếu anh thật sự có mối quan hệ ngoài luồng, liệu tôi có đủ dũng khí đối diện? Nhìn hai con đang tuổi ăn học, tôi thấy mình chẳng dễ dàng gì để lựa chọn.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là giữa vợ chồng trước giờ ít khi giấu giếm. Anh từng nói đã là vợ chồng phải tin tưởng tuyệt đối, hết tình cảm thì chia tay chứ đừng lừa dối nhau. Vậy mà giờ, vài tin nhắn ẩn danh khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi không biết nên làm thế nào lúc này? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Ngọc Huyền