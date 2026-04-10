Dấu hiệu cảnh báo viêm phổi trở nặng

Móng tay, chân chuyển màu xanh tím, nôn mửa, chán ăn, đau ngực dữ dội có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm phổi chuyển nặng.

Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, xảy ra khi túi khí trong phổi bị viêm, chứa đầy mủ hoặc dịch khác. Bệnh thường bắt đầu với triệu chứng nhẹ, không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Dưới đây là những biểu hiện bệnh trở nặng, cần lưu ý.

Ho, sốt cao

Khi bệnh tiến triển, người bệnh sốt khoảng 39 độ C hoặc thậm chí cao hơn, chuyển biến từ ho khan sang ho dữ dội, kèm theo đờm màu vàng, xanh lá cây hoặc có máu. Đây là dấu hiệu quan trọng của viêm phổi, gây khó thở. Viêm phổi nặng làm giảm khả năng trao đổi oxy và CO₂, khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Đau ngực

Nếu người bệnh ho, sốt đi kèm với đau ngực, dữ dội hoặc cảm giác đau âm ỉ, ở cả hai bên ngực thì nên đi khám. Khi cố gắng hít thở sâu, cơn đau có xu hướng nặng, có thể cảnh báo tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Môi, móng tay, chân chuyển màu xanh tím

Môi, móng tay, da chuyển sang màu xanh tím là dấu hiệu nguy hiểm của viêm phổi. Tình trạng này thường do khó thở kéo dài, khiến cơ thể không được cung cấp đủ oxy cho các mô. Người bệnh cần đi khám sớm để bác sĩ tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Lú lẫn

Một số trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt là khi người cao tuổi mắc bệnh, thường xuất hiện tình trạng lú lẫn, thay đổi trạng thái tinh thần. Triệu chứng này thường do lượng oxy cung cấp cho não không đủ, chức năng phổi suy giảm. Người bệnh thường gặp khó khăn trong việc leo cầu thang, mang vác nhẹ, hay quên, thiếu tập trung, thậm chí chán ăn.

Nôn mửa

Người viêm phổi có thể bị đau bụng, dẫn đến buồn nôn, thỉnh thoảng nôn mửa. Trường hợp kèm theo khó thở và sốt, cần đến bệnh viện ngay lập tức vì những triệu chứng này có thể trở nặng nhanh chóng.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh viêm phổi, mỗi người cần thực hiện vệ sinh cá nhân tốt. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, giữ gìn vệ sinh răng miệng, tiêm phòng viêm phổi đầy đủ và tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh... Duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên để tăng cường hệ miễn dịch, không hút thuốc cũng giúp bảo vệ phổi, sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)