Đau đớn 'đu đỉnh' vàng 190 triệu đồng một lượng

Tôi tin giá vàng sẽ còn giảm tiếp trong vài tháng tới nên chẳng dại gì lao vào lúc này theo tâm lý FOMO.

Tôi vừa chứng kiến một người bạn "đu đỉnh" vàng ở mức gần 190 triệu đồng một lượng. Cậu ấy không phải dân đầu tư chuyên nghiệp, chỉ là một người đi làm văn phòng, tích góp nhiều năm. Khi giá tăng "nóng", cậu sợ "lỡ cơ hội làm giàu" nên cũng xuống tiền theo đám đông. Vài tuần sau, giá chững lại, rồi bắt đầu điều chỉnh giảm liên tục. Giờ bạn đau đớn nhìn số vàng trong két rớt giá đều sau mỗi ngày. Còn tôi tin giá vàng sẽ còn giảm tiếp trong vài tháng tới.

Lý do đầu tiên là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn quá cao. Khi một thị trường bị "vênh" như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có sự điều chỉnh. Giá không thể mãi đứng ngoài quy luật chung. Những giai đoạn chênh lệch lớn thường là lúc rủi ro tăng cao nhất, chứ không phải cơ hội rõ ràng nhất như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo góc nhìn cá nhân tôi, mức giá hiện tại có thể đi ngang trong vùng khoảng 4.500 USD mỗi lượng, trước khi tiếp tục giảm về vùng 4.000 USD hoặc thấp hơn. Đó là kịch bản có cơ sở nếu nhìn vào chu kỳ tăng đã kéo dài suốt hai năm qua. Đó là quãng thời gian giá vàng tăng gần như liên tục. So với năm 2023, mức tăng đã gấp nhiều lần. Nhưng bất kỳ tài sản nào tăng nóng trong thời gian dài cũng phải "hạ nhiệt". Nếu không, thị trường sẽ càng trở nên méo mó và dễ vỡ hơn.

Vì vậy, với những ai đã mua ở vùng 190 triệu đồng một lượng, tôi thực sự chia buồn với họ. Trừ khi bạn xác định nắm giữ 5-10 năm nữa, còn nếu kỳ vọng "lướt sóng" hoặc bảo toàn vốn trong ngắn hạn, thì đây là quyết định không dễ chịu.

Cá nhân tôi sẽ không mua vàng lúc này bất chấp giá còn giảm nữa. Tôi chọn đứng ngoài và quan sát, chờ thị trường tự điều chỉnh, chờ tâm lý đám đông nguội lại. Tôi không còn coi vàng là kênh tích trữ "an toàn tuyệt đối" như trước. Trong bối cảnh hiện nay, giữ vàng số lượng lớn thậm chí còn mang lại rủi ro: biến động giá mạnh, chênh lệch mua - bán cao, và cả những lo ngại về việc cất giữ tài sản.

Một điều nữa ít người để ý: nhu cầu vàng trang sức không còn mạnh như trước, nhất là ở thế hệ trẻ. Trong khi đó, nguồn cung từ khai thác vẫn đều đặn. Khi cầu không tăng tương ứng với cung, việc giá tiếp tục leo thang mạnh mẽ là điều khó duy trì lâu dài.

Tôi không nói vàng sẽ "sụp đổ", cũng không phủ nhận vai trò của kim loại quý này trong dài hạn. Nhưng ở thời điểm này, tôi nghĩ thận trọng vẫn là lựa chọn hợp lý hơn là lao vào theo tâm lý FOMO.

Trong tuần qua, giá vàng đã giảm 12 triệu đồng, tương đương 6,5%. Nếu so với mức đỉnh, giá vàng miếng hiện thấp hơn 20 triệu đồng. Vàng trong nước đi xuống sau khi giá trên thị trường quốc tế lao dốc. Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng ghi nhận mức giảm 6%.

Bảo Ân