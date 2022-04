Đau đầu vì lạm dụng thuốc giảm đau hậu Covid-19

Thuốc đau đầu thường giúp giảm nhanh triệu chứng đau nhưng nếu lạm dụng, có thể khiến cơn đau tồi tệ hơn, thậm chí gây loét dạ dày, tổn thương gan thận…

Chị Phạm Kim Hương (quận 1, TP HCM) mắc Covid-19 vào đầu tháng 1/2022. Dù đã khỏi bệnh nhưng chị thường xuyên cảm thấy đau đầu hơn trước đây, nhất là những khi phải suy nghĩ nhiều. Những ngày nhiều việc ở công ty, đầu của chị cứ âm ỉ, có khi kéo dài đến vài ngày liền. Để có thể tập trung, chị uống thuốc đau đầu, cho tác dụng nhanh. Từ việc mỗi lần đau là chị uống thuốc để cắt cơn, gần một tháng nay, chị phải dùng ít nhất 2 viên mỗi ngày. Những cơn đau còn khiến người phụ nữ trung nhiên khó chợp mắt, ăn ngủ kém ngon.

Đau đầu do di chứng Covid-19 rất thường gặp. Không ít người sử dụng những nhóm thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol, thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) gồm aspirin, ibuprofen, naproxen...

Theo BS.CKII Thân Thị Minh Trung, Phó trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các loại thuốc này thường có tác dụng giảm đau đầu trong chốc lát. Những lúc trời lạnh hay khi đau đầu trở thành triệu chứng và di chứng hậu Covid-19, các loại thuốc này càng được sử dụng phổ biến hơn. Tuy nhiên, nhiều người vì không nắm rõ liều dùng hoặc muốn nhanh chóng dứt cơn đau mà sử dụng thuốc liên tục, dẫn đến tình trạng "nghiện" thuốc, kháng thuốc, ngộ độc, gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.

Bác sĩ Trung chia sẻ thêm, theo khuyến cáo, liều dùng tối đa với paracetamol hay aspirin là 3 gram mỗi ngày (đối với người lớn), 60 mg/kg/ngày (đối với trẻ em), chia thành 4-6 lần uống và mỗi lần cách nhau khoảng 4-6 tiếng.

Với ibuprofen, liều dùng dành cho người lớn là 200-400 mg một lần, uống tối đa 3-4 lần một ngày và mỗi lần uống cách nhau 4-6 tiếng. Với trẻ em, liều chỉ định là 4-10 mg/kg/lần, uống 3-4 lần một ngày và mỗi lần cách nhau 6-8 tiếng. Riêng với nhóm thuốc giảm đau mạnh opioid như pethidin hydroclorid, fentanyl, morphine... chỉ sử dụng khi có kê đơn từ bác sĩ.

Lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến cơn đau đầu tăng nặng hơn. Ảnh: Shutterstock

Các loại thuốc giảm đau nhanh thường có hiệu quả sau 15-30 phút sử dụng và kéo dài khoảng 4-6 tiếng. Sau đó, cơn đau có thể quay trở lại và người bệnh rơi vào vòng luẩn quẩn: đau đầu, uống thuốc, lại đau, tiếp tục uống thuốc.

Bác sĩ Trung cũng cảnh báo, việc sử dụng thuốc đau đầu dài ngày (trên 5 ngày) có thể gây nghiện, phụ thuộc thuốc, kháng thuốc, khiến người bệnh có xu hướng tăng liều hoặc rút ngắn thời gian uống liều tiếp theo. Tuy nhiên, khi sử dụng quá liều khuyến cáo, khoảng cách giữa hai lần uống quá ngắn (cách nhau chỉ 1-2 tiếng)... có thể dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn, đau bụng trên, ngứa, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân màu đất sét hoặc vàng da. Một số trường hợp còn bị loét dạ dày, tổn thương gan thận, gặp nhiều vấn đề tâm thần như mất ngủ, chóng mặt, lo lắng...

"Riêng nhóm thuốc giảm đau đầu cực mạnh (nhóm opioid do bác sĩ kê đơn), nếu người bệnh tự ý tăng liều lượng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, ngưng thở, thậm chí tử vong", bác sĩ Minh Trung lưu ý.

Trong quá trình sử dụng thuốc đau đầu, nếu phát hiện da bị mẩn đỏ, phát ban, sưng, phồng rộp, khó thở... bệnh nhân nên ngừng dùng thuốc và thăm khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán nguyên nhân. Nếu dùng thuốc dài ngày nhưng vẫn không giảm cảm giác đau nhức, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nên tiếp tục sử dụng các loại thuốc này hay cần thay thế phương pháp điều trị khác.

Đau đầu do di chứng Covid-19 có thể kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc dài hơn. Để giảm đau người bệnh nên chú ý ngủ nghỉ đầy đủ, tránh căng thẳng. Để giảm đau đầu, ngoài việc sử dụng thuốc giảm đau, bạn cũng có thể áp dụng những biện pháp đơn giản tại nhà như thư giãn, chườm nóng, massage đầu, dùng tinh dầu thiên nhiên...

Người bệnh cũng nên chú ý các biểu hiện của cơn đau đầu nguy hiểm để phân biệt đau do di chứng Covid-19 hay các bệnh lý về thần kinh khác. Nếu cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc tính chất đau đầu đột ngột dữ dội, kèm các triệu chứng khác như sốt, buồn nôn, nôn, yếu liệt tay chân, thay đổi ý thức, rối loạn tâm thần hành vi... thì cơn đau đầu này có thể là do bệnh về mạch máu não, bệnh lý nhiễm trùng thần kinh, bệnh lý nhiễm độc, rối loạn chuyển hóa hay các bệnh lý liên quan đến các rối loạn toàn thân khác, chứ không đơn giản là do di chứng Covid-19.

Khi có những dấu hiệu đau đầu nguy hiểm, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh để thăm khám và điều trị phù hợp.

Hường Nguyễn