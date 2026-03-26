Dấu ấn Agribank tại công trình, dự án trọng điểm gần bốn thập niên

Trong 38 năm phát triển, Agribank tham gia tài trợ nhiều dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông, góp phần hoàn thiện hệ thống logistics, an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo thông tin do Agribank công bố, giai đoạn 1988-2026, dòng vốn của ngân hàng hiện diện tại nhiều công trình quy mô lớn, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, logistics và bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.

Thúc đẩy loạt công trình giao thông Trong chiến lược phát triển kinh tế, giao thông thường đóng vai trò mở đường. Agribank tham gia tài trợ vốn cho hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trong thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Nhà băng đồng thời làm đầu mối thu tài trợ 25.453 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư thành phần 3 hơn 53.553 tỷ đồng), góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và kết nối vùng. Trong lĩnh vực đường cao tốc, ngân hàng là một trong những đơn vị tài trợ vốn cho các dự án cao tốc Bắc - Nam, các tuyến vành đai và hệ thống cầu cảng. Việc giải ngân hàng chục nghìn tỷ đồng giúp đảm bảo tiến độ thi công, tăng khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Song song với giao thông đường bộ, dòng vốn của Agribank cũng hiện diện tại các dự án hàng không và cảng biển. Ở những dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế, hệ thống cảng nước sâu như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải đều có sự tham gia của ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực logistics và kết nối thương mại. Bên cạnh đó, Agribank ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược. Các khoản tài trợ này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng với xu hướng công nghệ mới. Dẫn vốn cho các dự án xanh Nguồn vốn của nhà băng cũng được phân bổ vào nhiều dự án năng lượng như công trình thủy điện như Sơn La, Lai Châu, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống và phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp.

Trong giai đoạn gần đây, Agribank chuyển dịch cơ cấu tín dụng vào các dự án năng lượng thân thiện môi trường. Ngân hàng cấp tín dụng cho các dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên, đồng thời dành nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo và nhiệt điện LNG. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 750.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục tham gia tài trợ các dự án như Nhà máy điện thuộc dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (Quảng Trị) và Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (TP Đà Nẵng). Việc mở rộng tín dụng cho các dự án này góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Khơi thông nguồn lực nông nghiệp công nghệ cao Ngoài hạ tầng và năng lượng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng dẫn vốn cho các công trình hạ tầng công nghiệp, hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và hệ thống logistics. Những dự án này tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu. Dòng vốn này tiếp cận đến các tập đoàn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo, cà phê và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Đồng thời, ngân hàng cung cấp vốn hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hướng tới nâng cao hiệu quả và giảm phát thải. Tiêu biểu là Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Tại khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, Agribank kết hợp các nền tảng số với mạng lưới gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch cùng các điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng để đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân. Theo các chuyên gia, việc kết hợp giữa tài chính xanh và chuyển đổi số đang trở thành xu hướng trong ngành ngân hàng. Công nghệ không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn mà còn hỗ trợ quản lý rủi ro và theo dõi hiệu quả của các dự án xanh. Năng lực trong điều hành và thực thi Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 2,4 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng. Trong năm 2025, ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô gần 700.000 tỷ đồng, trong đó có các khoản dành cho phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, đơn vị duy trì lãi suất ưu đãi đối với các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình giải ngân. Việc ứng dụng hệ thống quản trị hiện đại giúp tối ưu hóa dòng vốn, đảm bảo nguồn tiền được phân bổ đúng tiến độ cho các công trình quy mô lớn.

Các hoạt động hợp tác của Agribank cùng đối tác trong thời gian qua. Theo đại diện doanh nghiệp, với quy mô tài như hiện tại, nhà băng có khả năng theo đuổi các dự án dài hạn và tham gia hợp vốn những công trình có tổng mức đầu tư cao. Việc thẩm định và giải ngân cho các dự án hạ tầng, năng lượng đòi hỏi quy trình chặt chẽ, và sau nhiều năm hoạt động, ngân hàng đã hình thành đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong đánh giá hiệu quả các dự án lớn.