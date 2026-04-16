Đất Xanh cùng lúc thay Chủ tịch và Tổng giám đốc

Đất Xanh bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức làm Chủ tịch HĐQT từ hôm nay, thay ông Lương Ngọc Huy, còn vị trí Tổng giám đốc giao cho ông Nguyễn Trường Sơn.

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) mới thông báo ông Lương Ngọc Huy thôi giữ chức Chủ tịch "theo phân công công việc của Hội đồng quản trị". Doanh nghiệp bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức, người trước đó giữ chức Tổng giám đốc, lên thay thế.

Vị trí của ông Đức ở ban điều hành thay bằng ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư kiêm Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services (một công ty do Tập đoàn Đất Xanh nắm quyền chi phối).

Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường ĐH Kiến trúc TP HCM và có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại ĐH Mở Malaysia. Ông có 25 năm kinh nghiệm phát triển dự án tại các tập đoàn Singapore, Indonesia, Hàn Quốc và Australia. Ông Đức làm việc ở Đất Xanh 12 năm, được bổ nhiệm Giám đốc điều hành trước khi làm Tổng giám đốc giai đoạn 2020-2026.

Còn tân Tổng giám đốc Nguyễn Trường Sơn gia nhập Đất Xanh từ năm 2011 và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc năm 2017. Từ đó, ông trực tiếp đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm của doanh nghiệp này. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Maastrict Hà Lan.

Ông Bùi Ngọc Đức (trái) và ông Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Phương Đông

Trong thông cáo báo chí chiều 16/4, Đất Xanh cho biết nhân sự cấp cao được kiện toàn vào thời điểm doanh nghiệp đang tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động cho chu kỳ tăng trưởng mới. Trọng tâm của quá trình tái cấu trúc này là phân định lại 2 mảng kinh doanh cốt lõi, gồm phát triển bất động sản và dịch vụ bất động sản.

Theo doanh nghiệp, Chủ tịch mới sẽ tập trung giải các bài toán như định hình mô hình kinh doanh tổng thể, tái cấu trúc tài chính và thiết lập quan hệ với đối tác chiến lược, định chế tài chính. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của tân Tổng giám đốc là dẫn dắt tái cấu trúc toàn diện và vận hành nội bộ.

Đất Xanh do ông Lương Trí Thìn thành lập năm 2003, hiện có 92 công ty con trực tiếp và gián tiếp. Doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM. Cá nhân ông Thìn sở hữu hơn 173 triệu cổ phiếu, tương đương 15,53% vốn.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm nay thu 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 268 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 16% so với cùng kỳ.

Phương Đông