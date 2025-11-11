Đặt tinh hoàn nhân tạo cho chàng trai 20 tuổi

TP HCMTrí, 20 tuổi, từ nhỏ tinh hoàn bên phải bị xoắn phải cắt bỏ, nay được bác sĩ phẫu thuật đặt loại nhân tạo để bù đắp khiếm khuyết.

"Đây là trường hợp trẻ tuổi nhất mà chúng tôi can thiệp đặt tinh hoàn nhân tạo", bác sĩ Trần Huy Phước, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói.

Tinh hoàn nhân tạo đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận an toàn cho sức khỏe người bệnh, nguy cơ đào thải hay biến chứng rất thấp, có thể sử dụng đến suốt đời khi tương thích tốt với cơ thể. Sản phẩm nhân tạo không có khả năng sản sinh hormone testosterone hay tinh trùng như cơ quan thật, song giúp tái tạo hình dáng, khôi phục cảm giác ở bìu, ngăn tình trạng co rút, thời gian thực hiện ngắn, ít đau, ít chảy máu. Người bệnh phục hồi nhanh, cải thiện tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Trí bị xoắn tinh hoàn lúc 3 tuổi gây hoại tử sưng huyết, viêm nặng, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ để tránh biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình không đề cập đến sự việc này gần 20 năm qua vì lo ảnh hưởng tâm lý con trai. Đầu năm ngoái, Trí nhận thấy bất thường ở cơ quan sinh dục mới biết về cuộc phẫu thuật lúc nhỏ. Trí đi khám sức khỏe sinh sản, may mắn tinh hoàn còn lại hoạt động tốt, không ảnh hưởng khả năng có con trong tương lai.

Cuối tháng 10, Trí đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để can thiệp. Bác sĩ Phước cùng êkíp phẫu thuật đặt vài trong một tinh hoàn bằng chất liệu silicon chứa đầy dung dịch nước muối. Ca phẫu thuật kéo dài 15 phút, sau đó Trí phục hồi tốt.

Bác sĩ Trần Huy Phước (thứ hai từ phải sang) cùng êkíp phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo cho người bệnh. Ảnh: Duy Dương

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất là trẻ em và thanh thiếu niên trước tuổi dậy thì. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân như bất thường ở cấu trúc tinh hoàn, dính mô bìu, hoạt động thể chất hoặc chấn thương thể thao, thời tiết lạnh khiến cơ bìu tăng sự co thắt hoặc nồng độ testosterone tăng đột ngột ở độ tuổi chuẩn bị dậy thì. Khi có dấu hiệu như đau bìu dữ dội, sưng đỏ, bầm tím, đau lan dần ra vùng bẹn, buồn nôn, nôn... người bệnh nên đến bệnh viện để khám và điều trị càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Phước khuyến cáo nam giới có mong muốn ghép vật liệu nhân tạo nên đến chuyên khoa Nam học để được khám và tư vấn. Lựa chọn loại có kích thước và khối lượng tương ứng với tinh hoàn thật giúp mang lại cảm giác tốt nhất cho người bệnh. Trước đó, các bác sĩ khoa Nam học từng đặt tinh hoàn nhân tạo cho ba trường hợp. Người bệnh chủ yếu từ độ tuổi trung niên trở lên, mất một bên tinh hoàn do các nguyên nhân như xoắn, áp xe, chấn thương. Tất cả đều hồi phục tốt, vật liệu tương thích tốt với cơ thể.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi