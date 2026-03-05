Mua 3.000 m2 đất giá gần một tỷ nhưng cho thuê 7,5 triệu đồng một năm

Đã vậy, hai năm nay tôi còn chưa nhận được tiền vì ông anh than "lỗ quá, chưa có tiền trả".

Quê vợ tôi đất ruộng rộng rãi. Nhà nào còn trồng lúa cũng đầu tư máy móc đầy đủ: máy cày, máy xới, máy gặt đập liên hợp. Tết vừa rồi về đó chơi, tôi còn ngỡ ngàng khi thấy mới mùng 3 Tết mà từng tổ đội drone bay là là xịt thuốc cho lúa.

Nhìn vậy, tôi lại chạnh lòng nhớ về việc mình đã bỏ ra gần một tỷ đồng để mua lại ba công đất cách đây vài năm.

Năm đó, tôi có sẵn trong tay số tiền tiết kiệm hơn một tỷ đồng, đang định đầu tư vào việc gì đó thì ông anh họ dưới quê gọi điện năn nỉ: Làm ăn thua lỗ nên phải bán 3 công đất ruộng (3.000 m2) để lấy tiền trả nợ. Đất này là đất của ông bà để lại nên chỉ muốn bán cho anh em trong họ tộc, không muốn bán cho người ngoài.

Ba tôi cũng thúc "có tiền thì mua dùm, giữ đất đai ông bà". Tôi mua với giá 300 triệu đồng mỗi 1.000 m2. Do ở thành phố nên tôi cho ông anh mướn lại cả 3 công đất, tiền một năm là 7,5 triệu đồng.

Lúc đầu tôi nghe tưởng đâu là 7,5 triệu đồng cho một công đất (1.000 m2), nhưng thật ngỡ ngàng, đó là giá đúng cho cả 3 công đất. Đã vậy, hai năm nay tôi còn chưa nhận được tiền vì ông anh than "lỗ quá, chưa có tiền trả".

Thật lòng là tôi thấy thông cảm cho ông anh vì trồng trọt trên mảnh đất đó, không tính tiền công thì chi phí cho giống, thuốc, phân bón chiếm tỷ lệ cao.

Tôi nhớ hồi nhỏ, người lớn trong nhà luôn dặn rằng đất ruộng là tài sản quý. Ai có đất thì cứ giữ, rồi cũng có ngày được giá. Tư duy đó kéo dài rất lâu, đến mức nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để mua đất nông nghiệp, với niềm tin rằng "đất thì không bao giờ lỗ".

Theo tôi, đất nông nghiệp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với sản xuất hiệu quả. Còn nếu mua chỉ để giữ đất, trong khi bản thân không làm nông và cũng không có kế hoạch khai thác rõ ràng, thì rất dễ rơi vào tình cảnh giống tôi bây giờ.

Chí Linh