'Đất phải giảm giá vì không thể chờ thêm 3 năm nữa'

Ghi nhận của VnExpress cho thấy đến đầu tháng 9, đà giảm giá đất nền tại các quận, huyện ven TP HCM và vùng phụ cận có sự chuyển dịch từ trạng thái giảm mạnh sang mức giảm nhẹ hơn hoặc đi ngang. Quá trình này diễn ra không đồng nhất ở các địa phương. Với các thị trường lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh..., càng về cuối năm, áp lực thoát hàng càng mạnh. Nhiều nhà đầu tư mất khả năng thanh khoản, không thể cầm cự thêm phải giảm đến 40% so với thời đỉnh giá. Thậm chí với đất thổ cư đã có sổ riêng, nhiều chủ vẫn giảm thêm 15-20% so với mức đầu năm vì khó kiếm khách.