Đất đấu giá phía tây Hà Nội trúng cao nhất gần 16 tỷ đồng

13 thửa đất ở xã Quốc Oai được đấu giá thành công với lô cao nhất gần 16 tỷ đồng, chênh 11 lần mức khởi điểm.

UBND xã Quốc Oai cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá 13 thửa đất vào ngày 7/3. Các thửa này thuộc khu đất đấu giá ĐG06, khu đường vành đai xã Quốc Oai, cách Mỹ Đình khoảng 18 km.

Diện tích các thửa khoảng 70,4-101,8 m2. Trong đó, 5 thửa khu A có giá khởi điểm mỗi m2 là 14,2 triệu đồng, khu B ở mức 9,5 triệu.

Cả 13 lô đất được đấu giá thành công. Lô trúng cao nhất ký hiệu A1 đạt 155,2 triệu đồng mỗi m2, chênh 11 lần mức khởi điểm. Khách trúng sẽ phải trả gần 16 tỷ đồng cho lô đất vị trí góc, giáp mặt đường này.

Một số lô xung quanh cũng ghi nhận mức trúng cao, dao động 102-128 triệu đồng mỗi m2. Tổng giá trị trúng 13 lô đạt gần 134 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 120,5 tỷ đồng.

Loạt khách hàng tham gia bỏ phiếu đấu giá đất tại xã Quốc Oai, ngày 7/3. Ảnh: Cổng thông tin xã Quốc Oai

Phó chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Hữu Sơn cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện để khách trúng đấu giá hoàn thiện thủ tục, đưa đất vào sử dụng.

Ngay sau khi đấu giá thành công, nhiều lô đất đã được môi giới rao bán với mức chênh vài trăm triệu đồng, tùy vị trí. Anh Đức Thắng, một môi giới chuyên bất động sản thổ cư, vừa rao bán một lô đất diện tích 84 m2 thuộc khu B cho biết "thời điểm vừa đấu giá là lúc thị trường nóng nhất, khu này gần Hòa Lạc và đại lộ Thăng Long nên mức chênh khoảng 100-200 triệu đồng một lô".

Anh Thắng cho hay những lô có hai mặt tiền còn được chủ rao bán với mức chênh cao hơn.

Khu đất đấu giá ĐG06 xã Quốc Oai. Ảnh: NVCC

Không chỉ ở khu đấu giá, thị trường đất nền xung quanh cũng "sôi động" với loạt tin rao bán từ chủ đất và môi giới. Cách khu ĐG06 khoảng 3 km, một số thửa đất nền ở Khánh Tân được chào 70-80 triệu đồng một m2, tăng 10-15% so với cuối năm ngoái.

Cách đó khoảng 10 km, tại xã Kiều Phú, nhiều môi giới rao bán các lô đất liền kề dao động 55-65 triệu đồng một m2 với quảng cáo "chỉ bằng một phần ba khu đấu giá Sài Sơn". Tuy nhiên, giá này cũng chênh khoảng 10% so với cuối năm ngoái.

Theo dữ liệu của kênh Batdongsan, giá rao bán đất trung bình khu vực Quốc Oai khoảng 55-60 triệu đồng một m2. Riêng xã Sài Sơn tập trung nhiều khu đấu giá đất (gồm cả khu ĐG06) lại nhỉnh hơn, lên đến 68 triệu đồng một m2.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho biết nhiều nhà đầu cơ, môi giới sẽ lợi dụng, lấy mức trúng đấu giá đó làm điểm neo nhằm "đẩy hàng" xung quanh. Hệ lụy là giá bất động sản vốn đã neo cao thời gian qua lại càng tăng với người có nhu cầu sử dụng thật.

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngọc Diễm