Đạp ngã phụ nữ để cướp tiền

Nghệ AnTrịnh Dương Tiệp (36 tuổi) bị cáo buộc đạp một phụ nữ đang chạy xe ngã để cướp tiền và điện thoại di động.

Ngày 12/9, Tiệp, trú xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) bị phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) khởi tố bị can về tội Cướp tài sản.

Bị can Tiệp sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, sẩm tối ngày 8/9 Trịnh Dương Tiệp chạy xe máy trên địa phận huyện Nam Đàn thì phát hiện một người phụ nữ chạy xe phía trước một mình. Hắn bám theo tới đoạn đường vắng người tham gia giao thông, áp sát và dùng chân đạp đuôi xe khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Tên cướp yêu cầu người phụ nữ phải giao điện thoại di động và toàn bộ 520.000 đồng trong ví , rồi bỏ đi. Nạn nhân trình báo, cảnh sát truy tìm thì phát hiện Tiệp đưa điện thoại cướp được tới một cửa hàng bán điện thoại để bẻ khóa.

Bị can Tiệp từng có hai tiền án về cướp tài sản và trộm cắp.

Hải Bình