Đập kính nhiều ôtô, trộm tài sản trong đêm

Hải PhòngJiang Chuangxing, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc đập kính nhiều ôtô ở phường Gia Viên để trộm tài sản.

3h50 ngày 27/11 tại khu vực hồ Tiên Nga, một chiếc ôtô bị đập vỡ kính lái, mất ví tiền và vàng trị giá khoảng 32 triệu đồng. Đến 4h15, tại ngõ 11 Đông Khê, một ôtô khác bị phá kính, mất túi da, tiền và điện thoại.

Jiang Chuangxing tại Công an phường Gia Viên cùng tang vật gây án. Ảnh: Công an cung cấp

3h50 ngày 27/11 tại khu vực hồ Tiên Nga, một chiếc ôtô bị đập vỡ kính lái, mất ví tiền và vàng trị giá khoảng 32 triệu đồng. Đến 4h15, tại ngõ 11 Đông Khê, một ôtô khác bị phá kính, mất túi da, tiền và điện thoại.

Công an xác định nghi phạm là một người đàn ông và đã gây ra 3 vụ đập kính ôtô trong đêm 27/11 tại Hải Phòng. Anh ta mặc áo màu xanh, đeo khẩu trang, cầm đèn pin, đi bộ tiếp cận ôtô đỗ ngoài đường để đập kính, lục lọi tìm tài sản.

Đến đêm 28/11, Công an phường Gia Viên, Hải Phòng đã bắt được thủ phạm là Jiang Chuangxing khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Một số tang vật bị thu giữ.

Lê Tân