Đảo Ký Ức Hội An lên kế hoạch chào đón du khách trở lại

Quảng NamĐảo Ký Ức Hội An chuẩn bị các công tác nhằm đảm bảo an toàn và sẵn sàng chào đón du khách đến trải nghiệm trong mùa hè này.

Thiết lập lá chắn 4 lớp đảm bảo an toàn cho du khách

Theo bà Thân Thị Thu Huyền - đại diện ban quản lý Đảo Ký Ức Hội An - nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa hè này, khu du lịch đã nghiêm túc thiết lập lá chắn 4 lớp theo chỉ dẫn của Bộ Y tế trên toàn bộ các hoạt động.

Tất cả nhân viên của Đảo Ký Ức Hội An phải mang khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, trong suốt quá trình làm việc và tiếp xúc công cộng. Đơn vị đã trang bị thêm các tấm ngăn cách, bố trí vận hành đảm bảo khoảng cách an toàn trong khu vực các nhà hàng và khu vực khán đài xem biểu diễn.

Nhân viên Đảo Ký Ức Hội An đeo khẩu trang trong suốt quà trình làm việc.

Bà Thu Huyền cho biết thêm, ngay cả khi tạm nghỉ hoạt động vì dịch Covid-19, Đảo Ký Ức Hội An vẫn duy trì công tác khử khuẩn trên toàn bộ phạm vi đảo. Khi hoạt động trở lại, công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên tại các khu vực tham quan, nghỉ dưỡng và phương tiện di chuyển để mang đến sự an tâm cho du khách.

Toàn bộ các du khách khi tới với Đảo Ký Ức Hội An đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi đi vào trải nghiệm. Đơn vị đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại cổng đón khách, các điểm nghỉ chân và dọc theo lối đi để du khách dễ dàng sử dụng.

Nhân viên và khách sẽ được đo thân nhiệt rất kỹ lưỡng để phòng dịch.

"Với lá chắn 4 lớp kiểm soát tối đa, Đảo Ký Ức Hội An sẵn sàng đem đến không gian không gian nghỉ dưỡng, vui chơi và thưởng thức nghệ thuật an toàn cho du khách", bà Thu Huyền chia sẻ.

Ưu đãi đặc biệt dành cho du khách miền Trung - Tây nguyên

Kích cầu du lịch mùa hè 2021, một chương trình ưu đãi lớn với tên gọi "Sức sống mới" được Đảo Ký Ức Hội An tung ra, áp dụng ngay khi có thông báo mở cửa trở lại từ chính quyền.

Theo đó, du khách các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bao gồm Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum được áp dụng chính sách giá vé địa phương, chỉ còn từ 300.000 đồng khi xem show diễn Ký Ức Hội An (bên cạnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế đã được áp dụng từ trước đó). Du khách địa phương chỉ cần xuất trình một trong những loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe... tại quầy bán vé.

Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An.

Dành cho khách lưu trú, Hoi An Memories Resort & Spa áp dụng chương trình giảm phí dịch vụ đưa đón sân bay, tặng voucher đồ uống trị giá 100.000 đồng một phòng, ưu đãi giảm 20% cho các dịch vụ F&B, Spa hay dịch vụ giặt là. Đảo Ký Ức Hội An sẽ cung cấp xe buggy miễn phí đưa đón khách từ đảo đi phố cổ cho tất cả du khách mua vé xem show diễn Ký Ức Hội An hoặc đặt phòng nghỉ dưỡng tại Hoi An Memories Resort & Spa.

Chương trình thẻ Membership cho phòng tập gym, bể bơi, spa cũng được ưu đãi với mức phí chỉ 1,5 triệu đồng một tháng. Các khách hàng sở hữu thẻ Membership còn được giảm giá 20% các dịch vụ phòng khách sạn, vé xem show Ký ức Hội An bất cứ khi nào.

Khu resort dành nhiều ưu đãi cho du khách.

San sẻ băn khoăn về diễn biến của Covid-19, Đảo Ký Ức Hội An triển khai chính sách hoàn, hủy linh hoạt kể từ 1/6. Khách hàng đặt phòng qua các trang mạng như Agoda, Expedia, Booking.com... được hỗ trợ hoàn, hủy trong vòng 48 giờ mà không mất phí.

Trở lại với một sức sống mới và lá chắn 4 lớp kiểm soát tối đa, Đảo Ký Ức Hội An được kỳ vọng không chỉ là chuyến hành trình khám phá lịch sử, văn hóa thú vị, mà còn là điểm đến an toàn cho du khách.

Thư Kỳ (ảnh: Hoi An Memories Land)