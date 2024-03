Đạo diễn nói 'Công chúa Huawei' bị lu mờ vì gia thế

Đạo diễn "Lạp băng" nói nhiều khán giả quan tâm gia thế Diêu An Na - con gái của người sáng lập Huawei - thay vì diễn xuất của cô.

Theo Changjiang Daily, từ cuối tháng 2 đến nay, Diêu An Na (tên tiếng Anh: Annabel Yao) - con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi - liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, khi lần đầu đóng chính. Cô tham gia dự án hình sự Lạp băng của đạo diễn Cao Quần Thư, vào vai cảnh sát tài ba Triệu Hữu Nam.

Tạo hình của Diêu An Na trong "Lạp băng". Ảnh: QQ

Diễn viên 26 tuổi nhận nhiều bình luận chế giễu, chê bai diễn xuất. Phần đông khán giả cho rằng Diêu An Na biểu cảm cứng nhắc, ngoại hình không đẹp, không xứng đóng chính. Người xem bình luận trên Weibo: "Huawei đổ tiền cho Diêu An Na làm nữ chính", "Sao công chúa Huawei lại đi cướp cơm của người bình thường vậy", "Gương mặt cô ấy làm tôi hết muốn xem phim".

Một bộ phận khán giả cho biết đã xem Lạp băng, cảm thấy hài lòng với thể hiện của Diêu An Na, động viên cô theo con đường diễn xuất.

Đạo diễn Cao Quần Thư chấm Diêu An Na 60/100 điểm, diễn xuất của cô "đạt yêu cầu". Ông nói An Na chưa từng qua đào tạo diễn xuất, nỗ lực rất lớn để nhập vai cảnh sát. Trên trường quay, cô nghe lời đạo diễn và các bạn diễn lớn tuổi. Từ khi gặp lần đầu năm 2023 đến nay, ông chưa bao giờ cảm thấy An Na tính cách tiểu thư, tỏ vẻ con nhà giàu. Cao Quần Thư nói: "Những cái mác vô hình gắn trên người cô ấy quá sáng, làm lu mờ nỗ lực của Diêu An Na, điều này không công bằng".

Lý do quan trọng nhất ông chọn An Na là cô toát vẻ chất phác, nói năng thẳng thắn. Cô hầu như không trang điểm khi quay Lạp băng mà để mặt mộc, nhằm tái hiện nhân vật cảnh sát gai góc.

Diêu An Na trong phim "Lạp băng" Cảnh Triệu Hữu Nam hóa trang "gái làng chơi" trong phim "Lạp băng". Video: QQ

Một trong cảnh khiến Diêu An Na bị chế giễu nhiều nhất là đoạn Triệu Hữu Nam đóng giả gái làng chơi để kiếm thông tin vụ án ma túy. Các khán giả cho rằng cô không hề giống gái làng chơi mà giống đàn ông mặc đồ phụ nữ hơn. Cao Quần Thư phản hồi: "Có vẻ những khán giả này yêu cầu cao quá với 'gái làng chơi'. Họ quen với vẻ long lanh trong phim thần tượng mà không chấp nhận thực tế". Lạp băng quay theo hướng phim tài liệu, đề cao tính chân thực, chất phác, không màu mè.

Dù đánh giá cao nỗ lực của Diêu An Na, Cao Quần Thư khuyên cô trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, tạm thời không nên gia nhập đoàn phim khác.

Lạp băng phát tập cuối tối 1/3, sau khi phim kết thúc, trên trang cá nhân, Diêu An Na cảm ơn đoàn phim giúp cô có thêm kinh nghiệm biểu diễn. Người đẹp viết: "Xin đón nhận những lời phê bình thiện ý, tôn trọng tất cả ý kiến khen và chê. Ngày tháng còn dài, mong cô Diêu ngày một trưởng thành".

An Na trên tạp chí thời trang. Ảnh: Harper’s Bazaar

Diêu An Na là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei". Người đẹp gia nhập làng giải trí đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Harvard. Diêu An Na từng phát hành vài MV nhưng đều bị giới chuyên môn và khán giả đánh giá thấp về giọng hát lẫn vũ đạo.

Trên Harper’s Bazaar, An Na từng nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến. Người đẹp cho rằng trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi hoặc. Cô muốn sống theo ý nguyện của bản thân, coi nghi hoặc là động lực phát triển.

Như Anh (theo Changjiang Daily)