Đạo diễn 'Moskva không tin vào nước mắt' qua đời

Đạo diễn Vladimir Khotinenko - Trưởng ban Phim truyện tại Trường Điện ảnh Nhà nước Moskva (VGIK) - nói trên AFP: "Chúng tôi biết anh ấy bị Covid-19 nhưng ở mức độ nhẹ. Sự ra đi của anh ấy thật bất ngờ, là mất mát lớn cho nền điện ảnh nói riêng và văn hóa của chúng ta nói chung".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Thông cáo báo chí của Mosfilm - hãng phim Vladimir Menshov từng làm việc - viết: "Chúng tôi đã mất đi một người bạn thân yêu tại Mosfilm - một người đã dùng tất cả sự sáng tạo, tài năng tuyệt vời của mình cho công việc tại xưởng phim".

Vladimir Menshov sinh năm 1939 tại Baku, là diễn viên kiêm đạo diễn. Ông bắt đầu làm đạo diễn năm 1976 với bộ phim Trò đùa thực tế, được khán giả đón nhận. Năm 1980, ông phát hành Moskva không tin vào nước mắt - phim tâm lý, tình cảm kể về cuộc đời của ba phụ nữ trẻ từ tỉnh lẻ lên Moskva lập nghiệp cuối thập niên 1950. Antonina (Raisa Ryazanova) làm nghề thợ sơn, kết hôn với anh công nhân làm cùng công trường, sống đời bình dị. Lyudmila (Irina Muravyova) tìm mọi cách để đổi đời. Cô kết hôn với cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng, vốn hiền lành nhưng sau này đổ đốn vì rượu chè. Nhân vật trung tâm là Katerina (Vera Alentova) - cô gái tài năng, luôn cố gắng học tập để thoát nghèo. Cô yêu Rudolph - quay phim ở đài truyền hình - nhưng sau đó bị bỏ rơi, một mình nuôi con, gây dựng sự nghiệp.

Đạo diễn mất ba tháng để chọn diễn viên và cho rằng không phân biệt vai chính, phụ vì đều quan trọng như nhau. Tác phẩm phá kỷ lục phòng vé bấy giờ, đoạt Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" năm 1981. Ngoài ra, phim giúp ông nhận Giải thưởng Nhà nước, được 120 nước mua bản quyền.

Trailer phim "Matxcơva không tin vào nước mắt" Trailer phim "Moskva không tin vào nước mắt". Video: Russian Movie.

Menshow đóng hơn 100 bộ phim, nổi bật như: How Czar Peter the Great Married Off His Moor (1976), Where is the Nophelet? (1988), Night Watch (2004), Day Watch (2006) và Legend № 17 (2013). Những năm gần đây, ông đảm nhận chức Tổng giám đốc và Giám đốc Nghệ thuật của Film Studio Genre - công ty con của Mosfilm.